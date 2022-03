Greeicy Rendón revela el sexo de su bebé con nuevo tatuaje

Greeicy Rendón ha estado bastante activa, a pesar de que todo el mundo pensó que se tomaría un receso por estar esperando su primer bebé. Sin embargo, con sus constantes actividades, ha dejado en evidencia que tiene mucha energía no solamente en su vida personal, sino en lo profesional. De hecho esta haciendo un tour por Colombia con barriguita y todo, pues quería que los seguidores pudieran tener la oportunidad de sentir su cercanía con el bebé.

De hecho, hace poco en medio de un show, al cantante subiendo al escenario tuvo un golpe, del cuál habló en el escenario, pero afortunadamente no le pasó nada “Yo creo que está de moda caerse en el escenario, ustedes no me vieron. Me caí y me di tremendo totazo, pero espérate te digo una cosa, Dios está arriba, adelante, atrás, cuidándome, yo entré a cambiarme y dije Dios mío, qué acaba de pasar” afirmó la cantante.

Ahora, a través de las redes sociales, sorprendió con un video mostrando sus nuevos tatuajes. De hecho, a través de una publicación dejó en evidencia que se estaba haciendo un diseño bastante particular porque en sus nudillos tenía la palabra Khai. Esta palabra hace referencia al nombre que tenía planeado para su bebé si era niño, lo que confirmaría que la actriz y cantante está esperando a un hombrecito.