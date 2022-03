Residente responde a las críticas tras ‘tirarle’ a J Balvin en tiempos de guerra

Durante los últimos días la polémica protagonizada por el rapero Residente y el colombiano J Balvin volvió a estar en boca de todos a través de las redes sociales debido a que el puertorriqueño publicó una canción en la que le hace una crítica directa al colombiano.

No obstante, miles de personas en toda América Latina le han criticado por hacer este tipo de declaraciones y revivir estas diferencias en medio de un momento en el que el mundo se encuentra atravesando por diferentes conflictos, en especial el que se vive entre Rusia y Ucrania.

Ante estos comentario, René respondió que él siempre ha alzado la voz cuando ve alguna injusticia o se violan los derechos humanos, razón por la cual decidió hablar de lo que pasa en la industria musical.

Los comentarios de René

“Yo soy el primero que sé lo que está pasando el mundo, que a veces digo tanto lo que está pasando en el mundo que me dicen ‘ay este tipo diviértete, baila’, pero está ocurriendo una guerra (…) ¿quieren ver lo que pasa en el mundo? Vean el documental, vean esto lo otro, hay un montón de material, siempre estoy diciendo lo que pasa en el mundo”, comentó el puertorriqueño.

“Ahora estoy diciendo algo que también pasa en el mundo y es que no hay espacio en la industria musical para gente que está haciendo música, cada vez hay menos espacio”, agregó.

“Este personaje hizo cosas que para mí están mal, que muchos artistas pensaban, pero que nadie se la tiró. A nivel racial no está bien, y dejarlo así que pase, no; hay que decirlo y no es una pelea, esto en una semana se acaba”, comentó Residente sobre la manera en la que Balvin ha asumido su papel como artista.

Vea aquí la respuesta de Residente ante las críticas: