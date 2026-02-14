Exnovio enojado reveló supuesta infidelidad de Blessd a Manu QM con modelo de Only Fans; hay chats y video

‘Ojos azules’, ‘Yogurcito’, ‘Oreo’, ‘Instagram’, ‘Mírame’, ‘Medallo’, ‘Oe Bebé’ y ‘Tendencia global’ hacen parte de los grandes éxitos que el paisa Blessd ha lanzado con tan solo 25 años. El artista anunció recientemente su gira por Colombia, luego del rotundo éxito de sus presentaciones en el Vive Claro de Bogotá, donde reunió a más de 50.000 personas, así como de su paso por Cartagena. Pero más allá de su innegable talento, Steven Mesa, está metido en tremendo chisme en redes, luego que se publicaran unos chats con los que se podría confirmar una supuesta infidelidad hacia su pareja, quien actualmente está embarazada.

‘El Bendito’ vive uno de los momentos más felices de su vida, bien sea desde lo laboral, llenando escenarios en ciudades como Pereira, Cali e Ibagué; también desde lo personal luego de contarle con gran alegría al mundo que se va a convertir en padre, felicidad que comparte con su media naranja, la creadora de contenido y boxeadora amateur Manuela QM.

Blessd y novia Manuela QM (@manuelaqm__)

Pero esta felicidad se puede ver opacada por la reacción de un hombre que decidió mostrar los chats que su expareja mantuvo con el cantante en los últimos meses, reprochable y posiblemente ilegal acto, que afecta directamente el nombre de Ángela Maldivieso, mujer que se dedica a la venta de contenido para adultos que es protagonista en esta historia.

Por medio de un video que se masificó rápidamente en las redes sociales, se ve que en el mes de enero ‘El Bendi’ le contestó algunas historias a Maldivieso, reacciones que, según lo que se ve en las imágenes evolucionaron en una conversación que pasó a WhatsApp, plataforma en la que el cantante le habría pedido algunas fotos íntimas a la mujer.

Justamente Ángela aprovechó lo masivo de su Instagram para dejar en claro que ese video lo publicó su expareja mediante una historia en la que expresó: “Yo no quiero hablar mucho de lo que están hablando en TikTok, pero tengo que aclarar que ese video lo publicó mi ex pareja con la intención de hacerme daño y no es verdad eso que dice. Esas capturas las tomó de un chat con mi mejor amiga en una conversación privada con ella, pero las cosas no son como aparecen en el video. No conozco ni nada a Blessd”, afirmó.

“Yo estoy en mi casa, la gente que me está amenazando por WhatsApp no pierdan su tiempo porque yo no le pongo atención a eso, No crean todo lo que ven en redes”, añadió.