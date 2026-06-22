¿Qué interesó más a los colombianos: el debut de la Selección Colombia o la segunda vuelta presidencial? El rating de TV fue revelador

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Dos de los acontecimientos más importantes del año para Colombia quedaron reflejados en las mediciones de audiencia de la televisión nacional: el debut de la Selección Colombia en el Mundial frente a Uzbekistán y la segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella y dejaron claras las prioridades de la audiencia, al menos en televisión.

Aunque ambos eventos acapararon la conversación pública, las cifras de rating muestran que, al menos en televisión, el interés de los colombianos fue mucho mayor por el estreno de la Tricolor en la Copa del Mundo.

Vea acá: Nueva goleada en el rating entre Gol Caracol y RCN durante el fin de semana de Mundial

Audiencia Mundial vs Elecciones en Colombia

Según los datos de IBOPE compartidos por RatingColombia, la transmisión del partido tuvo una audiencia general de 31.8 puntos de rating, mientras que los especiales para los resultados electorales de la segunda vuelta sumaron 18,34 puntos de rating, sumados los dos canales principales.

Selección Colombia vs Uzbekistán: 31.8 (CARACOL 25.7 | RCN 6.1)

Rating: Debut Colombia Mundial 2026

Resultados segunda vuelta electoral: 18,3 (CARACOL 14.0 | RCN 4.3)

Rating: resultados elecciones Colombia

El fútbol barrió en Caracol

La medición del Gol Caracol del compromiso entre Colombia y Uzbekistán, disputado el miércoles 17 de junio, alcanzó 25,73 puntos de rating, convirtiéndose en el programa más visto de ese día por amplio margen.

En contraste, durante la jornada electoral del domingo 21 de junio, el espacio especial “Colombia Decide” de Caracol registró 14,04 puntos de audiencia, una cifra importante para un evento político, pero muy distante de los números alcanzados por la Selección.

Vea acá: “Porquería”, Iván Mejía se despachó contra una de las transmisiones de TV del Mundial 2026

La diferencia es de 11,69 puntos de rating en favor del partido de Colombia.

La misma tendencia se vio en RCN

La comparación también favorece ampliamente al fútbol en la señal de RCN.

Mientras la transmisión del encuentro entre Colombia y Uzbekistán alcanzó 6,14 puntos de rating y ocupó el sexto lugar del día, la cobertura electoral “Colombia Elige” obtuvo 4,30 puntos durante la segunda vuelta presidencial.

Aunque la distancia es menor que en Caracol, el resultado vuelve a mostrar que el debut mundialista despertó más interés televisivo que la definición del nuevo presidente de la República.

Un análisis que va más allá de los números

Sin embargo, las cifras no necesariamente significan que los colombianos estuvieran desinteresados por las elecciones.

A diferencia de un partido de fútbol, cuyo consumo suele concentrarse en una única transmisión en vivo, los resultados electorales pueden seguirse por múltiples canales de información de manera simultánea.

Durante la segunda vuelta presidencial, millones de ciudadanos tuvieron acceso a los resultados a través de la página oficial de la Registraduría Nacional, portales digitales de medios de comunicación, redes sociales, emisoras de radio, aplicaciones móviles y la televisión pública, entre otras alternativas.

En el caso del Mundial ocurre algo similar. Los aficionados también pueden seguir los encuentros mediante plataformas de streaming, transmisiones digitales, radio, canales de YouTube y diversas aplicaciones deportivas. No obstante, históricamente la televisión abierta sigue concentrando una gran parte de la audiencia cuando juega la Selección Colombia.

El fútbol sigue siendo el gran fenómeno de masas

Lo que sí dejan claro las mediciones es que ningún otro acontecimiento genera un impacto televisivo comparable al de la Selección Colombia en una Copa del Mundo.

Mientras la segunda vuelta presidencial dominó la agenda política y social del país, el debut mundialista de la Tricolor prácticamente duplicó la audiencia obtenida por la principal cobertura electoral de la televisión colombiana.

En otras palabras, cuando se analiza exclusivamente el consumo televisivo, las cifras de IBOPE muestran que el estreno de Colombia en el Mundial movilizó a una cantidad considerablemente mayor de espectadores frente al televisor que la jornada en la que el país eligió a su nuevo presidente.