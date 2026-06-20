Andrea Guerrero le respondió a quienes dijeron que estaba “borracha” en transmisión de Colombia

Andrea Guerrero decidió ponerle freno a una ola de comentarios que, según ella, se repiten desde hace años cada vez que aparece emocionada, intensa o disfrutando una transmisión deportiva. La periodista respondió en un video de Instagram a quienes la señalaron de estar tomada durante la previa del partido entre Colombia y Uzbekistán, disputado en México por el Mundial 2026.

La comunicadora explicó que las críticas volvieron luego de su aparición en el Estadio Azteca, donde estaba cubriendo el ambiente previo al compromiso de la Selección Colombia. Ese partido terminó con victoria 3-1 para el equipo nacional, con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz, mientras que Abbosbek Fayzullaev marcó para Uzbekistán.

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Andrea Guerrero y Ricardo Henao - Foto: Captura de pantalla de la transmisión oficial de RCN el 18 de junio del 2026

Andrea Guerrero respondió a los señalamientos en partido de Colombia

En su publicación, Guerrero aseguró que el señalamiento no solo la afecta a ella, sino que refleja una forma en la que muchas veces se juzga a las mujeres cuando no actúan bajo lo que otros esperan.

“Quiero decir algo y no solo por mí, sino por la forma en la que muchas veces se juzga a las mujeres cuando no actúan como otros creen que deberían hacerlo. En 2014, por un video, algunas personas decidieron que yo estaba tomada y desde ese entonces cada vez que me ven emocionada, feliz, intensa y disfrutando mi trabajo, vuelve el mismo comentario, como si una mujer no pudiera estar contenta sin que alguien le pusiera una etiqueta, y la última vez fue en el partido de Colombia frente a Uzbekistán en México”, expresó.

La periodista también explicó el contexto de su aparición en la cancha. Según dijo, estaba en el Azteca, frente a miles de personas, durante el calentamiento y realizando un recorrido para mostrarle al público lo que estaba pasando desde el terreno de juego.

“Yo estaba en el Azteca frente a 80.000 personas con la adrenalina a mil, en el centro de la cancha durante el calentamiento, viviendo un momento enorme. Hice un recorrido para contar lo que estaba pasando con un servicio que ofrece la FIFA y al que los medios con derechos podemos acceder. El Mundial cambió, los contenidos cambiaron y la forma de contar historias también cambió”, agregó Guerrero.

Guerrero fue más allá de la aclaración puntual y cuestionó la manera en la que, según ella, se mide la emoción de las mujeres en espacios públicos, especialmente en un escenario como el periodismo deportivo, donde históricamente han tenido que abrirse paso entre comentarios sobre su forma de hablar, vestir, celebrar o narrar.

“Tenemos que cambiar la manera en la que vemos a una mujer, porque a una mujer siempre se le exige una medida exacta. Tenemos que juzgar: ¿Por qué la emoción de una mujer se convierte tan rápido en un juicio? Yo no estaba haciendo nada distinto a amar mi trabajo”, manifestó.

El contexto de la transmisión también era especial para cualquier comunicador deportivo. Colombia debutó con victoria en el Mundial 2026 ante Uzbekistán en el Estadio Azteca, en un partido que marcó el regreso de la Selección al torneo luego de ocho años de ausencia mundialista. Además, la afición colombiana llenó de ambiente las calles de Ciudad de México y acompañó masivamente al equipo.

Antes del compromiso, las autoridades mexicanas habían preparado un amplio operativo alrededor del estadio, con cierres viales, medidas de acceso y más de 11.000 uniformados desplegados para garantizar la seguridad durante la jornada mundialista.

Al final, Andrea Guerrero dejó claro que su actitud durante la transmisión no respondía a nada distinto a la emoción de cubrir un partido mundialista desde la cancha. Y, de paso, puso sobre la mesa una conversación que va más allá del fútbol: por qué a una mujer emocionada todavía se le pone una etiqueta antes de reconocerle que también puede estar, simplemente, disfrutando su trabajo.