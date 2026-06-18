Milagro en el Azteca: los goles de la Selección Colombia hicieron levantar a varias personas en silla de ruedas

La locura por la Selección Colombia se apoderó del Estadio Azteca, que estaba colmado de fanáticos de la tricolor. Los tres goles de la Selección ante Uzbekistán desataron un estado de euforia tal que incluso persona en silla de ruedas se empezaron a parar y a saltar de la alegría por los goles, como si se tratara de un milagro bíblico.

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Tras ocho años de espera finalmente la Selección Colombia regresó a un Mundial de la FIFA y lo hizo de la mejor manera posible: con una contundente victoria por 3 - 1. Ahora bien, el gol de Daniel Muñoz desató la locura en el estadio, en el país e incluso en las cabinas de transmisión.

Ahora bien, el verdadero milagro que generaron los goles de la Selección Colombia en México fue que varias personas que asistieron al estadio en silla de ruedas empezaron a pararse a celebrar con el gol de Daniel Muñoz. Este curiosos escenarios se presentó en todos los goles de Colombia y dejó en el aire una duda: ¿Si fue un milagro o más bien eran personas sacando ventaja de las boletas para discapacitados?

Lo más seguro es que se trate de personas que, buscando tener una mejor visión de juego, adquirieron boletas para personas con movilidad reducida. Esta no es la primera vez que esto sucede en el Mundial 2026, en el partido inaugural de México Vs Sudáfrica, este escenario se volvió a presentar, generando indignación por las personas que se aprovechan de beneficios a los que no deberían acceder.

La locura también se apoderó de Radamel Falcao en ESPN

En el en vivo de ESPN durante el partido de la Selección Colombia la transmisión se vió llena de gritos de emoción de Radamel Falcao García, quien no se pudo contener de la emoción por cada uno de los goles del combinado tricolor.

Mientras Fernando Palomo gritaba a todo pulmón los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, Radamel Falcao y Carlos Aedo Valdéz hacían lo propio: gritar a todo pulmón como un hinca más.

Todos aman a Falcao por su autenticidad

En redes sociales los hinchas de la Selección Colombia se han volcado en apoyo a Falcao y celebran que su autenticidad prime en todos los aspectos de la vida del goleador.

Solamente en su publicación en su cuenta de Instagram, donde subió el video de como celebró los goles, miles de comentarios llenaron la publicación.

“Falcao es lo mejor que he escuchado en años, es casi tan bueno comentando como metiendo goles“, ”Te amo Rada, eres un crack dentro y fuera de la cancha❤️“, Hasta fuera del campo este man es un crack!!!👏🐯“, El verdadero Tigre de Colombia, TE AMAMOS ❤️ Gracias por dejar en alto el nombre de tu país siempre“, Falcao dando sus primeros pinos como comentarista, pero sin olvidarse que es un hincha más... Esa mezcla de profesional e hincha me conmovió tigre 💙“, fueron algunos de los comentarios en su publicación.