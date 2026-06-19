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“No nos representa”, cuestionan a La Liendra por ir al Mundial a ver a Portugal antes que a Colombia

El influenciador anda modo Mundial, pero se fue a ver a Portugal y a Cristiano Ronaldo antes que a la Selección Colombia y muchos se lo reprochan.

“No nos representa”, cuestionan a La Liendra por ir al Mundial a ver a Portugal antes que a Colombia
La Liendra, Cristiano Ronaldo
Por Evaristo Pérez
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Varios casos se han visto de aficionados colombianos que están en pleno Mundial, pero están volcados más en apoyar a Cristiano Ronaldo que a la Selección Colombia y uno de ellos es La Liendra, que está siendo cuestionado por varios usuarios por preferir a ver a Portugal antes que a su país.

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El debut de los seleccionados que son rivales de grupo se dio el mismo miércoles y el creador de contenido se dejó ver con camiseta de Portugal y en el duelo de los europeos ante Congo, prescindiendo el juego de Colombia vs Uzbekistán.

Además de ir al estadio, el joven también estuvo en la concentración de los lusos y compartió videos de esto. Hasta mostró un saludo del Bicho a la distancia al grupo de fanáticos.

Pese a que es uno de sus ídolos, muchos usuarios lo han reprochado por darle prioridad antes que ir a apoyar a la Selección Colombia. También hay quienes lo defienden y que cada uno puede elegir lo que le haga más feliz.

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Lo cierto es que La Liendra se está disfrutando el Mundial, dejando claro que Cristiano Ronaldo tiene un espacio muy grande en su corazón.

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