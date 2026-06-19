“Prefiero a Cristiano antes que mi país”, colombiana se fue al Mundial a hacerle fuerza a Portugal

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Dicen que para gustos los colores, pero también que quien no quiere a su patria no quiere ni a su mamá y estas dos premisas le aplican a una aficionada colombiana que viajó al Mundial, pero con la intención de cumplir el sueño de ver a su ídolo, Cristiano Ronaldo.

La mujer que fue entrevistada en una cadena internacional armó todo un debate al señalar que prefiere al astro portugués antes que a su propio país, al respecto del duelo que ambas selecciones tendrán en la última fecha de la fase de grupos.

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“Saludos desde Colombia. Mi sueño siempre fue esto, desde el 2008 ahorré, ahorré y dije, ‘Tengo que ir a un partido de Cristiano Ronaldo’. Y hoy puedo decir que lo logré”, contó acerca de su experiencia mundialista.

Al ser preguntada que “encima después juegan contra Colombia misma ¿Qué vas a hacer en ese partido?”.

“Por Cristiano. Portugal. Sí, prefiero Cristiano antes que mi propio país”, respondió sin dudarlo.

Obviamente, su postura desató un gran debate en redes sociales, tanto entre quienes respaldan su postura, como entre quienes la critican por darle la espalda a la Selección Colombia.