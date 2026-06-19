El uniforme de Camilo Vargas dejó loco a más de uno por raro cambio de color ¿También se fijó?

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Una situación bastante curiosa se dio en medio del partido de la Selección Colombia ante Uzbekistán, en el estreno de ambos países en el Mundial 2026 y tuvo como protagonista al portero Camilo Vargas con un cambio de color repentino en su uniforme.

Muchos aficionados quedaron confundidos al ver que en cuestión de segundos pasaron de ver el uniforme del portero de un color a otro.

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El guardameta del combinado nacional estaba usando una equipación de color magenta (púrpura rojizo) sin embargo en otra toma pasó a aparentemente estar vestido de gris.

Esto quedó evidenciado en el gol de Uzbekistán, en el que en la mayoría de planos se veía con el tono púrpura, sin embargo, cuando mostraron la cámara detrás del arco, su uniforme se vio de color gris.

Esto generó muchas especulaciones y comentarios jocosos entre los aficionados, entre quienes no entendía o quienes señalaron que también se fijaron.

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¿Por qué cambió de color el uniforme de Camilo Vargas?

Todo se trató de un efecto técnico, como explicaron algunos expertos en la materia, debido a la calibración de color con el balance de blancos. Al no quedar bien ajustado el tema, hace que entre una cámara y otra, se vean de distintos tonos un color.

Esa fue la falla técnica que hizo que el uniforme de Camilo Vargas cambiara de tono entre una cámara y otra, dejando sorprendido a más de uno.