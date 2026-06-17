“Vienen de abajo”, congresista aprovechó chascarrillo político de Mbappé para echarle un vainazo a los futbolistas colombianos

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Además de su talento dentro de la cancha, el astro francés Kylian Mbappé es reconocido por su postura política marcada en contra de la extrema derecha, marcada con mensajes en medio de las últimas elecciones en su país y en una rueda de prensa del presente año, se lanzó un chascarrillo al respecto.

Al preguntarle en una conferencia de medios, el periodista le señaló su ubicación, sentenciando: “Estoy a su izquierda, realmente la extrema izquierda”. Esto fue aprovechado por el jugador para bromear y sentenciar: “Menos mal que no estabas del otro lado”.

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Dicho video de Kylian Mbappé que se hizo viral en su momento, ha vuelto a hacer eco en medio del Mundial 2026 y el congresista David Racero lo aprovechó como pulla política en contra de muchos futbolistas colombianos.

Compartiendo ese episodio, el Representante a la Cámara y ahora Senador electo, sentenció: “En Colombia, jugadores que vienen de abajo, se hacen multimillonarios y empiezan a codearse con la élite periodística y económica terminan por apoyar a la derecha….”.

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Esto, aumentando el eco que generó el acto de despedida de la Selección Colombia al Mundial 2026 y que dejó mucho de qué hablar.