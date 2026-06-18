Falcao se salió de los ‘chiros’ celebrando los goles de Colombia en pleno en vivo del partido

¡Sigue a Publimetro en Google y recibe las últimas noticias de Colombia y el mundo!

El Mundial 2026 arrancó con todo para la Selección Colombia tras una contundente victoria contra Uzbekistán en el debut disputado en el Estadio Azteca. La locura por los tres goles de la tricolor no solo se sintió en las calles, el estadio y el país, también se apoderó de la cabina de ESPN, desde donde Radamel Falcao estaba transmitiendo el partido junto al histórico Fernando Palomo.

Le puede interesar: José Pékerman emocionó a los hinchas al abrazar a los jugadores de Colombia tras vencer a Uzbekistán

En el en vivo de ESPN durante el partido de la Selección Colombia la transmisión se vió llena de gritos de emoción de Radamel Falcao García, quien no se pudo contener de la emoción por cada uno de los goles del combinado tricolor.

Mientras Fernando Palomo gritaba a todo pulmón los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, Radamel Falcao y Carlos Aedo Valdéz hacían lo propio: gritar a todo pulmón como un hinca más.

Todos aman a Falcao por su autenticidad

En redes sociales los hinchas de la Selección Colombia se han volcado en apoyo a Falcao y celebran que su autenticidad prime en todos los aspectos de la vida del goleador.

Solamente en su publicación en su cuenta de Instagram, donde subió el video de como celebró los goles, miles de comentarios llenaron la publicación.

"Falcao es lo mejor que he escuchado en años, es casi tan bueno comentando como metiendo goles“, ”Te amo Rada, eres un crack dentro y fuera de la cancha❤️“, Hasta fuera del campo este man es un crack!!!👏🐯“, El verdadero Tigre de Colombia, TE AMAMOS ❤️ Gracias por dejar en alto el nombre de tu país siempre“, Falcao dando sus primeros pinos como comentarista, pero sin olvidarse que es un hincha más... Esa mezcla de profesional e hincha me conmovió tigre 💙“, fueron algunos de los comentarios en su publicación.