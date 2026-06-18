Confirmados los 11 de Colombia para su debut en el Mundial 2026: esta es la formación titular

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La espera terminó. La Selección Colombia vuelve a disputar un partido de la Copa Mundial de la FIFA después de casi ocho años y ya se conoce la formación titular elegida por el entrenador Néstor Lorenzo para el compromiso frente a Uzbekistán, correspondiente a la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026.

La Tricolor regresa a la máxima cita del fútbol internacional luego de una sólida campaña en las Eliminatorias Sudamericanas, en las que consiguió su clasificación con varias fechas de anticipación y cerró el proceso con 28 puntos.

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Para este esperado estreno mundialista, Lorenzo apostó por el siguiente once inicial:

Formación titular de Colombia

Arquero: Camilo Vargas

Defensas: Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica

Volantes: Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez

Delanteros: Luis Díaz y Luis Suárez

La gran sorpresa en el once inicial, ante las formaciones habituales de Lorenzo, fue la inclusión de Gustavo Puerta en vez de Richard Ríos.

Con esta nómina, Colombia buscará comenzar con pie derecho su participación en la Copa del Mundo y dar el primer paso hacia la clasificación a los octavos de final.

Por el grupo K, ya empataron Portugal 1-1 Congo, en el juego que dio apertura a la zona. Una victoria de la Tricolor sería clave en busca del primer lugar.

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La Selección vuelve a un Mundial tras su última participación en Rusia 2018, torneo en el que alcanzó los octavos de final. Desde entonces atravesó un proceso de renovación que incluyó la ausencia en Catar 2022 y la posterior llegada de Néstor Lorenzo, quien lideró el camino de regreso a la máxima cita del fútbol.

El encuentro ante Uzbekistán marca el inicio de una nueva ilusión para millones de colombianos, que esperan ver a la Tricolor competir nuevamente entre las mejores selecciones del planeta.