James Rodríguez usará exclusiva insignia que solo lucen tres jugadores de todo el Mundial

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La Selección Colombia está lista para su regreso a una Copa del Mundo después de ocho años de ausencia, pero en el debut frente a Uzbekistán habrá un detalle especial que no pasará desapercibido en la camiseta del capitán, James Rodríguez.

El volante cucuteño será uno de los únicos tres futbolistas de todo el Mundial 2026 autorizados por la FIFA para portar una insignia exclusiva en su uniforme, un reconocimiento reservado para quienes fueron máximos goleadores de una edición de la Copa del Mundo.

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James llevará en una de las mangas de su camiseta un parche dorado con la figura de un botín, distintivo que recuerda su histórica actuación en Brasil 2014, torneo en el que terminó como goleador con seis anotaciones y se quedó con la Bota de Oro (6 goles).

El colombiano comparte ese privilegio con apenas otros dos jugadores presentes en la cita orbital: el francés Kylian Mbappé, máximo artillero de Catar 2022 (8), y el inglés Harry Kane, goleador de Rusia 2018 (6).

La novedad fue revelada en redes sociales por especialistas en indumentaria deportiva, quienes destacaron que únicamente estos tres futbolistas podrán exhibir dicha insignia durante la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. De hecho, Mbappé fue el primero en lucirla en el estreno de Francia ante Senegal en el que marcó por duplicado. Kane también logró convertir ante Croacia. ¿Será un presagio para James ante Uzbekistán?

Un reconocimiento a una actuación histórica

La campaña de James en Brasil 2014 sigue siendo una de las más recordadas en la historia de la Selección Colombia. Además de conducir al equipo hasta los cuartos de final, marcó seis goles en cinco partidos y dejó para la posteridad su espectacular volea frente a Uruguay, considerada posteriormente como el mejor gol de aquel Mundial.

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Doce años después, la FIFA decidió destacar a los ganadores recientes de la Bota de Oro con este distintivo especial, convirtiendo al colombiano en uno de los pocos jugadores que saltarán al campo con un reconocimiento visible a sus logros mundialistas.

El regreso de Colombia al escenario más grande

El encuentro contra Uzbekistán marcará también el regreso de James a una Copa del Mundo. Será su tercera participación en el torneo, después de las experiencias vividas en Brasil 2014 y Rusia 2018.

En la previa del compromiso, el capitán dejó claro que mantiene intacta la ilusión de hacer historia con la Tricolor.

“Estoy feliz de jugar mi tercer Mundial. Es un sueño grande, pasa el tiempo y todavía se me dibuja esa sonrisa y estoy feliz de estar acá”, expresó el mediocampista.

James también aseguró que el grupo tiene ambiciones elevadas para esta edición del torneo.