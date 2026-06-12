Capitán de selección mundialista se lesionó y decidió retirarse del fútbol internacional de una vez

Japón recibió un golpe durísimo a pocos días de empezar su camino en el Mundial 2026. Wataru Endo, capitán de la selección japonesa y jugador del Liverpool, quedó descartado de la Copa del Mundo por una lesión en el pie y, como si fuera poco, anunció de inmediato su retiro del equipo nacional.

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Lo que faltaba. En un momento en el que los ‘Samurai Blue’ necesitaban llegar con todas sus piezas importantes para competir en un grupo exigente, terminaron perdiendo a uno de sus referentes más grandes, no solo por lo que aporta dentro de la cancha, sino también por el liderazgo que representa para un grupo que venía creciendo desde el Mundial de Catar 2022.

De acuerdo con talkSPORT, Endo no alcanzó a recuperarse de una lesión en el pie y fue reemplazado en la convocatoria por Shuto Machino, delantero del Borussia Mönchengladbach. El mediocampista de 33 años decidió retirarse de la selección japonesa tras quedar fuera del torneo.

Wataru Endo no jugará el Mundial 2026

La baja de Endo representa un golpe deportivo y emocional para Japón. El jugador del Liverpool era el capitán del equipo, uno de los futbolistas con más recorrido internacional y una voz clave dentro del camerino.

Según The Sun, el problema físico venía desde febrero, cuando Endo habría sufrido una fractura en el pie izquierdo y una lesión de ligamento. Aunque llegó a ser incluido en la lista mundialista e incluso alcanzó a jugar 45 minutos en un amistoso contra Islandia, las molestias continuaron y finalmente quedó descartado para la Copa del Mundo.

Contra todo pronóstico, Endo no solo se bajó del Mundial, sino que también cerró definitivamente su etapa con Japón. La decisión llega después de una carrera internacional de más de una década, en la que se consolidó como uno de los nombres más importantes de la selección asiática.

Endo cerró su ciclo con Japón

Endo debutó con Japón en 2015, disputó 73 partidos internacionales y marcó cuatro goles, según talkSPORT. Además, hizo parte de los Mundiales de 2018 y 2022, por lo que el torneo de 2026 aparecía como una posible última gran cita con su selección.

El mismo reporte indicó que Japón enfrentará en el Grupo F a Países Bajos, Túnez y Suecia, por lo que la ausencia de Endo deja una preocupación grande para el técnico y para una afición que esperaba ver a su capitán liderando una nueva ilusión mundialista.

Se espera que Japón reorganice su mediocampo sin una de sus piezas más confiables. Machino entra a la convocatoria como reemplazo, aunque por perfil no ocupa exactamente el mismo rol de Endo, lo que obligará al cuerpo técnico a buscar nuevas respuestas para compensar la pérdida de equilibrio, experiencia y liderazgo.

Preocupante para Japón. Perder al capitán antes del debut ya es complicado, pero verlo despedirse definitivamente de la selección hace que el golpe sea mucho más fuerte. Endo no tendrá su última función mundialista dentro de la cancha, pero se va como uno de esos jugadores que marcaron una etapa importante para los ‘Samurai Blue’.