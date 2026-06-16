Luis Suárez se llevó enorme sorpresa mientras firmaba autógrafos a hinchas de la Selección Colombia

Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia, vivió un emotivo reencuentro con su hijo mientras firmaba autógrafos a los hinchas en lo que fue la partida de la Tricolor de Guadalajara.

Todo esto se dio previo al duelo del combinado nacional contra Uzbekistán que será este miércoles 17 de junio a las 9:00 p.m. (hora de Colombia).

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Cuando se encontraba compartiendo con los aficionados, el atacante se vio sorprendido por la inesperada visita de su hijo. Al verlo, mirada de sorpresa, le pidió espacio a los fans, le dio un abrazo enorme a su pequeño y un beso.

Colombia dijo adiós de manera paulatina a Guadalajara, en Jalisco, para partir rumbo a Ciudad de México en donde será su debut mundialista.

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Motivado y cargado por el encuentro familiar llegará Luis Suárez que se prevé será el atacante titular del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.