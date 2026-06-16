“No tienes que denigrar”, Matheus Uribe lanzó indirecta a ciertos exjugadores con micrófono y puso a Falcao de ejemplo

La nueva faceta de Radamel Falcao García como comentarista durante el Mundial de 2026 sigue generando reacciones positivas entre aficionados, colegas y figuras del fútbol colombiano. Esta vez fue Matheus Uribe quien aprovechó sus redes sociales para dedicarle un mensaje de admiración al histórico goleador de la Selección Colombia.

A través de una historia publicada en Instagram, Uribe elogió la manera en que Falcao ha analizado para ESPN y, de paso, envió un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta para algunos exfutbolistas y panelistas que suelen protagonizar polémicas, criticando a quienes fueron sus colegas, para ganar notoriedad.

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“Siendo ejemplo siempre... Estás demostrando que para ser tendencia o volverte viral con un micrófono no tienes que denigrar a nadie, solo con educación, argumentos claros y respetando las opiniones de los demás, se puede hablar de fútbol. ADMIRACIÓN TOTAL CAPITÁN @falcao”, escribió el volante colombiano.

Un Falcao analista que ha sido bien recibido

Desde que comenzó el Mundial 2026, Falcao se ha convertido en una de las caras visibles de la cobertura de ESPN. Su estilo pausado, sus explicaciones y su experiencia como referente de la Selección Colombia han sido destacados por numerosos seguidores en redes sociales.

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Lejos de entrar en controversias o debates cargados de confrontación, el samario ha apostado por un análisis centrado en aspectos futbolísticos, una postura que precisamente fue resaltada por Uribe en su publicación.

El mensaje que encendió el debate

Aunque Matheus Uribe no mencionó nombres específicos, la frase “no tienes que denigrar a nadie” abrió la discusión entre los aficionados, quienes relacionaron sus palabras con la tendencia de algunos programas deportivos de buscar confrontaciones, críticas personales o declaraciones polémicas para generar impacto mediático.

El comentario del mediocampista también fue interpretado como un reconocimiento al liderazgo que Falcao ha ejercido durante años dentro y fuera de las canchas, manteniendo una imagen de respeto incluso ahora que incursiona en los medios de comunicación.

Mientras continúa su trabajo como comentarista en el Mundial 2026, Falcao sigue sumando elogios por una faceta que, al parecer, también está conquistando a sus antiguos compañeros de vestuario.