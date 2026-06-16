Programación del Mundial – martes 16 de junio: hora y canales para los partidos que pasarán de medianoche

La Copa Mundial de 2026 entra en una nueva jornada de competencia y este martes 16 de junio ofrecerá juegos imperdibles para los aficionados colombianos, marcada por el estreno de dos de las selecciones más esperadas del torneo: Argentina y Francia, protagonistas de la inolvidable final de Catar 2022.

Además, el calendario traerá de vuelta los partidos de las 11:00 de la noche (hora de Colombia), una franja que tendrá su segundo duelo en el campeonato, tras lo que fue Turquía vs Australia.

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La fecha también marcará el debut de Noruega, liderada por Erling Haaland, y de Senegal, una de las selecciones africanas con mayores aspiraciones en la Copa del Mundo.

Programación del martes 16 de junio (hora de Colombia)

2:00 p.m. – Francia vs. Senegal | DirecTV - ESPN (Disney+)

Grupo I. Los franceses comienzan su camino hacia una nueva final mundialista, mientras que Senegal intentará dar uno de los golpes de la primera ronda.

5:00 p.m. – Irak vs. Noruega | DirecTV - Win Sports

Grupo I. Regresa Noruega a una Copa del Mundo con la expectativa puesta en Erling Haaland, una de las grandes figuras del fútbol actual.

8:00 p.m. – Argentina vs. Argelia | DirecTV - ESPN (Disney+) – Caracol – RCN

Grupo J. La campeona vigente inicia la defensa de su corona con Lionel Messi al frente de una generación que busca repetir la gloria conseguida en Catar 2022.

11:00 p.m. – Austria vs. Jordania | DirecTV

Grupo J. El regreso de los partidos nocturnos para los aficionados colombianos llegará con el cierre de la jornada.

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Así va el Mundial 2026

Grupo A

México 2-0 Sudáfrica

Corea del Sur 2-1 Chequia

Grupo B

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina

Catar 1-1 Suiza

Grupo C

Brasil 1-1 Marruecos

Escocia 1-0 Haití

Grupo D

Estados Unidos 4-1 Paraguay

Australia 2-0 Turquía

Grupo E

Alemania 7-1 Curazao

Costa de Marfil 1-0 Ecuador

Grupo F

Países Bajos 2-2 Japón

Suecia 5-1 Túnez

Así terminó la jornada del lunes

Grupo H

España 0-0 Cabo Verde

Arabia Saudita 1-1 Uruguay

Grupo G

Bélgica 1-1 Egipto

Irán vs. Nueva Zelanda (En desarrollo)

Especialmente llamativos fueron el empate sin goles de España en su estreno y la igualdad de Uruguay frente a Arabia Saudita, resultados que dejaron abiertos ambos grupos de cara a la segunda fecha.

Todas las miradas sobre Messi y Mbappé

Sin duda, la atención del mundo estará puesta en los estrenos de Argentina y Francia, las selecciones que protagonizaron una de las finales más emocionantes en la historia de los Mundiales en Catar 2022.

Lionel Messi afronta posiblemente su última Copa del Mundo, mientras que Kylian Mbappé lidera a una Francia que busca regresar al partido por el título por tercera edición consecutiva.

Con cuatro partidos programados y dos gigantes del fútbol mundial entrando en acción, el martes promete ser una de las jornadas más atractivas desde el inicio del Mundial 2026 en el día previo al debut de Colombia.