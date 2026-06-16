“No tengo que dar ninguna explicación”, Marcelo Bielsa sobre su foto mirando al suelo

Marcelo Bielsa volvió a ser protagonista en el Mundial de 2026, pero esta vez no por cuestiones tácticas ni por el empate 1-1 de Uruguay frente a Arabia Saudita en su debut, sino por la fotografía de presentación que se hizo viral en redes sociales y generó todo tipo de interpretaciones.
Durante la sesión oficial de fotos de la selección uruguaya, el entrenador argentino apareció con la mirada hacia el suelo, una imagen que rápidamente dio pie a comentarios, teorías y críticas. Incluso algunos analistas y periodistas cuestionaron la actitud del técnico, sugiriendo que se trataba de una señal de inconformidad o una falta de cortesía.
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Bielsa no tardó en responder a su foto
En la rueda de prensa posterior al encuentro contra Arabia Saudita, el estratega fue consultado sobre la polémica y dejó clara su molestia por la repercusión que tuvo una simple fotografía.
“No tengo que dar ninguna explicación. Me sacaron la foto como me la sacaron, no soy un modelo. Estaba enfrentando a los fotógrafos y esa fue la foto que obtuvieron de mí”, afirmó.
El entrenador consideró exagerado que se le exijan explicaciones por un detalle tan mínimo y cuestionó la tendencia de analizar cada uno de sus gestos.
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“Tiene un límite lo que hay que explicar: si uno usa lentes, porque usa lentes; si mira a los ojos, porque mira a los ojos, si mira para abajo o arriba... Tantas cosas hay que explicar”, agregó.
Fiel a su estilo directo, Bielsa fue más allá y rechazó la idea de que las figuras del fútbol deban comportarse de determinada manera para satisfacer expectativas externas.
“No tenemos una obligación de actuar como modelos para respetar pretensiones que no tienen ningún fundamento”, sentenció.