“No me gusta”, Van Dijk sentó postura sobre las pausas de hidratación con comerciales en el Mundial 2026

Las polémicas pausas de hidratación implementadas durante el Mundial de 2026 siguen generando debate entre aficionados, periodistas y ahora también entre los propios futbolistas. Uno de los que se pronunció al respecto fue el capitán de Países Bajos, Virgil van Dijk, quien cuestionó el uso de estos espacios cuando son acompañados por extensos bloques publicitarios en las transmisiones.

Tras el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón, el experimentado defensor fue consultado sobre una de las medidas más comentadas de la Copa del Mundo: las interrupciones de cerca de tres minutos para hidratación que se han vuelto habituales en varios encuentros y que, en casi todos los casos, son aprovechados para cortes comerciales de las cadenas de televisión.

El jugador reconoció que las altas temperaturas pueden justificar este tipo de pausas, pero dejó claro que no comparte la manera en que se están utilizando durante el torneo.

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“Creo que las pausas de hidratación son bastante interesantes porque, obviamente, he estado mirando todos los partidos hasta hoy, y todo el tiempo hay publicidad. En realidad, no me gusta. Incluso para quienes están en el televisor creo que no está bien. Entonces si realmente hace mucho calor, se justifica hacerlo. Tienes que mirarlo en cada juego por separado”, afirmó el central neerlandés.

Las pausas de hidratación tiene molestos a todos en el Mundial

Desde el inicio del Mundial, numerosos seguidores han expresado su inconformidad en redes sociales por las frecuentes interrupciones durante los partidos. Aunque la FIFA ha defendido las pausas como una medida para proteger la salud de los futbolistas ante elevadas temperaturas, muchos consideran que los cortes terminan afectando el ritmo de los encuentros.

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La molestia ha aumentado porque varias transmisiones aprovechan esos tres minutos para emitir tandas publicitarias completas, algo que para muchos espectadores rompe la continuidad del espectáculo.

Van Dijk pide analizar cada caso

Lejos de rechazar por completo la medida, Van Dijk planteó una postura intermedia. El defensor consideró que cuando las condiciones climáticas son extremas, la hidratación adicional es necesaria para los jugadores. Sin embargo, sugirió que la decisión no debería aplicarse de manera automática en todos los compromisos.