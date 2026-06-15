Gato por liebre: en lugar del partido real del Mundial, les pusieron simulación de videojuego

Lo que debía ser una jornada de fiesta para los aficionados de Turquía terminó convirtiéndose en una escena tan insólita como indignante. Decenas de personas que madrugaron para seguir el debut de su selección en el Mundial de 2026 se encontraron con una sorpresa inesperada: en lugar del partido real contra Australia, les estaban transmitiendo una simulación de videojuego.

El curioso episodio ocurrió en la ciudad turca de Karakale, donde los residentes se reunieron en un espacio público para observar el encuentro correspondiente al estreno de Turquía en la Copa del Mundo. Sin embargo, apenas unos minutos después de iniciado el supuesto partido, varios asistentes comenzaron a notar que algo no cuadraba.

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De acuerdo con reportes de medios internacionales y videos del lugar, la pantalla estaba mostrando una partida de un videojuego de fútbol, aparentemente FIFA o PES, en vez de la señal oficial del compromiso mundialista. La confusión se mantuvo durante aproximadamente seis minutos, tiempo suficiente para que la molestia se apoderara de los presentes.

Los aficionados reaccionaron con enojo al descubrir el error, pues habían acudido desde tempranas horas para apoyar a su selección en uno de los encuentros más esperados. Testigos del hecho relataron que la situación generó reclamos inmediatos hacia los organizadores encargados de la transmisión.

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Finalmente, el problema fue corregido y la señal oficial del partido apareció en las pantallas, permitiendo a los asistentes seguir el encuentro real entre Turquía y Australia.

El resultado tampoco ayudó

Si el incidente tecnológico ya había puesto de mal humor a los aficionados, el desenlace deportivo terminó de completar una mañana para el olvido. Australia se impuso por 2-0 sobre Turquía en el debut mundialista de ambas selecciones, dejando a los locales con una doble dosis de frustración.

Las imágenes del momento no tardaron en circular por redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron entre risas e incredulidad ante uno de los episodios más curiosos que se han registrado en torno al Mundial de 2026.