En pleno Mundial selección echó a su director técnico después de perder el primer partido por goleada

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 apenas está arrancando motores, pero la presión y la exigencia del torneo máximo del fútbol ya cobraron su primera víctima en los banquillos. El experimentado director técnico francés Sabri Lamouchi dejó de ser oficialmente el seleccionador de Túnez, luego de protagonizar un debut de pesadilla en la cita mundialista.

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La fulminante decisión fue tomada de manera radical por los altos mandos de la Federación Tunecina de Fútbol inmediatamente después de finalizado el encuentro de estreno de las ‘Águilas de Cartago’. ¿El detonante? La catastrófica goleada 5-1 sufrida ante la selección de Suecia, un resultado que caló hondo en la dirigencia y que dejó prácticamente sin margen de maniobra al estratega en la fase de grupos.

El primer descabezado de la Copa del Mundo 2026

Con esta destitución express, Lamouchi se convierte de manera prematura en el primer técnico en perder su cargo en lo que va del Mundial 2026. Aunque los procesos mundialistas suelen respetarse al menos durante los tres partidos de la primera fase, la alarmante falta de respuesta táctica y la pobre imagen colectiva mostrada ante el conjunto escandinavo aceleraron un divorcio que ya se venía cocinando por tensiones internas.

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“La Federación Tunecina agradece el trabajo de Sabri Lamouchi, pero entiende que el resultado y las formas del debut nos obligan a buscar un timonazo inmediato para intentar salvar la clasificación”, señalaron fuentes cercanas al entorno del equipo africano.

Túnez, que llegó a la cita con la ilusión de dar la sorpresa en su zona, ahora se encuentra en el peor de los mundos: sin puntos, con una diferencia de gol de -4 y, por si fuera poco, acéfala en la dirección técnica.

La delegación tunecina deberá nombrar un cuerpo técnico interino a contrarreloj para afrontar los dos partidos restantes de la fase de grupos, donde se jugarán la vida con el agua al cuello. La Copa del Mundo de 48 equipos no da esperas, y el despido.