DT de Egipto le metió un agarrón nada cariñoso al cuarto juez en modo de reclamo

Hossam Hassan, DT de Egipto, protesto de manera airada y con la misma situación que reclamaba como ejemplo, abrazando al cuarto juez, luego de que el equipo arbitral dejara de pitar una clara falta para los africanos.

La situación se dio sobre el final del partido de la primera fecha del Mundial 2026 en el que Los Faraones igualaron 1-1 ante Bélgica.

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Ya con el duelo en los instantes finales, en una incursión de Amed Sayed en el borde del área, Maxim De Cuyper lo cruzó de manera evidente y hasta lo abrazó para no dejarlo entrar a la zona de riesgo. Pese a la claridad de la falta, el árbitro hizo caso omiso y no sancionó la infracción.

En medio de su enojo, el DT de Egipto, fue bastante explicito con el cuarto árbitro al que abrazó para señalarle lo que habían dejado de sancionar.

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Tras el abrazo, el árbitro auxiliar le pidió calma e incluso Mohamed Salah debió intervenir para controlar a su entrenador.