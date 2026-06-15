De desconocido a fenómeno viral: Vozinha ganó millones de seguidores tras amargar a España

El Mundial de 2026 ya tiene una de sus historias más sorprendentes. Se trata de Vozinha, el veterano portero de Cabo Verde que se convirtió en héroe nacional tras el empate 0-0 frente a España y que, en cuestión de horas, pasó de ser un futbolista poco conocido fuera de África a una auténtica celebridad en redes sociales.

El arquero de 40 años fue la gran figura del encuentro disputado en el debut mundialista de Cabo Verde. Con una actuación repleta de atajadas y seguridad bajo los tres palos, logró mantener su arco en cero ante una de las selecciones favoritas al título y fue elegido como el mejor jugador del partido.

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Sin embargo, lo más llamativo ocurrió después del compromiso.

Según se hizo viral en redes sociales, el popular canal brasileño CAZÉTV, que transmite el Mundial para millones de aficionados, invitó a su audiencia a seguir la cuenta de Instagram de Vozinha como una forma de reconocer su brillante actuación ante España.

La respuesta fue inmediata. Antes del partido, el guardameta tenía menos de 50.000 seguidores. Horas después, ya superaba los 1,7 millones y la cifra continuó creciendo a una velocidad impresionante. (Acá su perfil)

Durante una entrevista posterior al encuentro, una periodista le mostró el explosivo aumento de seguidores en su perfil. La reacción del arquero se volvió viral porque no podía creer lo que estaba viendo en la pantalla de su celular.

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La historia ha generado aún más admiración porque Vozinha no atraviesa el momento más cómodo de su carrera. Ya que será agente libre y se quedará sin equipo, porque su contrato con Chaves de Portugal se termina a final de mes y no será renovado, pese a ser el referente de la selección caboverdiana. Además, su valor de mercado es modesto en comparación con las grandes estrellas que participan en el torneo.

Un héroe inesperado del Mundial

El empate frente a España ya había sido considerado uno de los resultados más sorprendentes de la primera jornada del campeonato. Pero la irrupción mediática de Vozinha terminó convirtiendo la hazaña deportiva en un fenómeno global.

Mientras millones de aficionados destacaban sus atajadas, otros comenzaron a interesarse por su historia personal, lo que impulsó todavía más su popularidad en redes sociales.

La fiebre por el arquero no se detuvo allí. Para la tarde de este lunes, su cuenta de Instagram ya había superado los dos millones de seguidores, una cifra impensada apenas un día antes del partido.

Así, el experimentado guardameta pasó de ser el hombre que frustró a España a convertirse en una de las grandes sensaciones virales del Mundial 2026, demostrando que una sola actuación puede cambiar una carrera y conquistar a millones de aficionados alrededor del planeta.