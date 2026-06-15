Árbitros de Uruguay vs Arabia Saudita vestirán de rosa por particular razón que explicó la FIFA

Los aficionados que sigan el partido entre Uruguay y Arabia Saudita este lunes 15 de junio en el Mundial 2026 se encontrarán con que los árbitros saltarán al terreno de juego vestidos con camiseta color ‘flamenco rosa’.

Lejos de tratarse de una campaña comercial o de una decisión relacionada con los equipos participantes, la FIFA confirmó que se trata de un homenaje especial a la ciudad de Miami, una de las sedes más emblemáticas de la Copa del Mundo y que recibirá dicho compromiso en el Hard Rock Stadium.

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A través de un comunicado divulgado en sus redes sociales, el organismo rector del fútbol mundial explicó que los oficiales del encuentro lucirán camisetas de color rosa flamenco como reconocimiento a varios de los símbolos más representativos de la ciudad estadounidense.

“Los oficiales de la FIFA World Cup honrarán a su ciudad anfitriona luciendo camisetas de flamenco rosa en el partido Uruguay vs Arabia Saudita el lunes 15 de junio”, señaló la entidad.

Según la FIFA, la elección del color está inspirada en los flamencos, la famosa arquitectura Art Deco que caracteriza a Miami y los tradicionales atardeceres de la ciudad, elementos que han convertido al rosa en uno de los tonos más asociados con la identidad local.

La iniciativa hace parte de las diferentes actividades que el organismo ha impulsado para destacar la cultura y los símbolos de las ciudades anfitrionas del Mundial 2026, torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

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El compromiso entre uruguayos y saudíes, correspondiente al Grupo H, marcará además el debut de la selección dirigida por Marcelo Bielsa en la presente Copa del Mundo. Los sudamericanos parten como favoritos, aunque Arabia Saudita intentará repetir las sorpresas que ha protagonizado en anteriores ediciones mundialistas.

Más allá de lo deportivo, el encuentro quedará marcado por una imagen inédita en una Copa del Mundo: árbitros vestidos de rosa como tributo a una de las ciudades más reconocidas del estado de Florida.

Comunicado de la FIFA

“Un tributo a Miami Los oficiales de @FIFAWorldCup honrarán a su ciudad anfitriona luciendo camisetas de flamenco rosa en el partido Uruguay vs Arabia Saudita el lunes 15 de junio —un guiño a los flamencos, la arquitectura Art Deco y esos famosos atardeceres de Miami que hacen que el color sea icónico aquí”.

La decisión ha generado curiosidad entre los aficionados en redes sociales, donde muchos celebraron la iniciativa y destacaron el guiño cultural de la FIFA hacia una de las sedes que más protagonismo ha tenido en el arranque del campeonato.