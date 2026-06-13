A la brava, Yerry Mina devolvió a compañero de la Selección Colombia para que firmara autógrafos

La Selección Colombia continúa afinando detalles en Guadalajara, México, donde prepara su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, más allá de los entrenamientos y la preparación futbolística, un curioso episodio protagonizado por Yerry Mina y Jhon Arias se robó la atención de los aficionados y las redes sociales.

El hecho ocurrió cuando la delegación colombiana abandonaba el hotel de concentración para dirigirse a la Academia AGA, sede de sus prácticas durante la fase inicial del torneo. En ese momento, varios seguidores aguardaban en las afueras del lugar con la esperanza de obtener una fotografía, un saludo o un autógrafo de los jugadores.

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El gesto de Yerry Mina con un aficionado

Según quedó registrado en video, un aficionado insistía en que Jhon Arias le firmara un recuerdo. El volante ofensivo, una de las figuras más importantes de la selección en la actualidad, parecía concentrado en su salida y continuó caminando sin detenerse.

Fue entonces cuando apareció Yerry Mina. El defensor escuchó los llamados del seguidor y decidió intervenir. Entre risas, abrazó a Arias y prácticamente lo llevó hasta donde se encontraba el aficionado para que cumpliera con la petición.

La escena generó reacciones inmediatas entre quienes estaban presentes y también entre los usuarios de redes sociales, que destacaron la actitud de Mina para acercar a su compañero con el hincha.

La reacción de Jhon Arias

Aunque finalmente estampó su firma, las imágenes dejaron ver a un Jhon Arias algo incómodo con la situación, en especial por el jalonazo de Mina. Su expresión facial llamó la atención de varios seguidores, quienes interpretaron que el jugador no esperaba la intervención de su compañero.

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Sin embargo, todo ocurrió en medio de un ambiente distendido y sin que se presentara ningún inconveniente posterior. De hecho, el episodio terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más comentadas de la jornada en la concentración colombiana.

Colombia se enfoca en el debut mundialista

Mientras tanto, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo mantiene su preparación para el estreno en el Mundial 2026. La Tricolor enfrentará a Uzbekistán el próximo 17 de junio en su primer compromiso del Grupo K, con la misión de comenzar con pie derecho su camino en la cita orbital.