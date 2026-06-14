“Pensar que fue mi novio”, el gol de Julián Quiñones en el Mundial hizo que le apareciera su ex de hace años

El nombre de Julián Quiñones no solo ha sido tendencia por su histórica actuación con la selección de México en el Mundial 2026. En las últimas horas, una publicación en redes sociales de la comunicadora mexicana Saidet Grimaldo también ha dado de qué hablar entre los aficionados al fútbol.

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La creadora de contenido compartió en TikTok una fotografía junto al delantero cuando ambos eran adolescentes y acompañó la imagen con un mensaje que rápidamente se hizo viral: “Julián Quiñones anotó el primer gol del Mundial 2026 y pensar que fue mi novio cuando teníamos 17 años”.

La publicación apareció apenas días después de que el atacante nacido en Colombia y nacionalizado mexicano abriera el marcador en la victoria 2-0 de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo. El tanto no solo significó el primer gol del torneo, sino que además le permitió al jugador escribir una página especial en la historia de los mundiales al ser el primer jugador no nacido en el país que representa en marcar el primer tanto de una edición del Mundial en toda su historia.

Como era de esperarse, la publicación de Grimaldo generó una avalancha de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios reaccionaron con humor y popularizaron frases jocosas.

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Quiñones, oriundo de Nariño, se convirtió en uno de los protagonistas del arranque del Mundial luego de marcar el primer tanto de la competición con la camiseta de México. Además, diferentes medios destacaron que su anotación rompió registros históricos relacionados con los goleadores de apertura en las Copas del Mundo.

Mientras la historia sentimental del pasado genera sonrisas en internet, el delantero mantiene el foco en el objetivo principal: liderar a México en su camino dentro del Mundial 2026, donde ya dejó una huella imborrable desde el primer partido.