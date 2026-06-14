Lluvia de elogios para Julián Capera por su rol como comentarista de Gol Caracol

Julián Capera, la nueva cara del comentario en el Gol Caracol recibió una oleada de elogios de parte de los televidentes, luego de su debut mundialista desde un estadio con la cadena nacional en el Mundial 2026.

Fue en el juego Países Bajos 2-2 Japón, que el comunicador ibaguereño tuvo el privilegio de liderar los comentarios y dejó encantados a los televidentes, en comparación con las otras opciones que suelen aparecen en los canales nacionales.

Vea acá: A Gol Caracol le llovieron palmas e insultos por lo que hizo con las pausas de hidratación

En redes sociales aparecieron comentarios tipo:

“@JulianCaperaB que buena transmisión, claro y entendible todo el análisis que se ha hecho”

“De lejos usted es el mejor comentarista de esa cadena, de lejos y todo ha sido un trabajo silencioso, pero 100% honesto y lleno de disciplina, un placer escucharlo, lo felicito”.

“Caperita comentando!! Grande!!!! Sean así humildes objetivos sin buenas personas .... felicitaciones”.

“No me cabe duda, el fichaje del año lo hizo @GolCaracol con @JulianCaperaB”

“Los datos de @JulianCaperaB en la transmisión de @GolCaracol 👌🏼👌🏼”

“Julian Capero, un talento en el comentario y el análisis serio. El empalme generacional que nos llena de esperanza. Éxitos hoy Julian Capera...”

“Felicitaciones, crack! Que dupla con el maestro Alexis, la experiencia no se improvisa y nos dieron una cátedra increíble en este partidazo de cómo se analiza el juego, saludos”.

Por ese estilo abundaron los elogios para el joven comentarista que se abre paso firme como uno de los talentos del periodismo deportivo en Colombia.

Vea acá: Sheyla García rompió en llanto por saludo de Cristiano Ronaldo y las redes estallaron: hubo aplausos y críticas

Él mismo agradeció las muestras de cariño, señalando: “Qué momento. Qué partido. Qué día. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en la transmisión de hoy en @GolCaracol. Mi primera vez comentando fútbol desde el estadio en una Copa del Mundo. Dios es bueno”.

Desde Publimetro también felicitamos a Julián Capera por cumplir el sueño de muchos y por estar a la altura del reto comentando un Mundial de Fútbol. Cuando hay preparación se nota y él es muestra de ello.