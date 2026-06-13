“Fui condenado a la hoguera digital”, Gabriel Meluk rompió el silencio tras su salida de El Tiempo

Gabriel Meluk decidió hablar. Después de varias semanas marcadas por especulaciones sobre su salida de la jefatura de Deportes de El Tiempo, el periodista publicó una extensa columna titulada “¡Se los dije!”, en la que expone su versión de los hechos y asegura que fue víctima de rumores y señalamientos sin fundamento.

“Hola. Soy Gabriel Meluk y este es el #MelukLoCuenta más difícil de mi vida”, comienza el texto, en el que reconoce que atravesó días complejos al ver cómo, según él, una reputación construida durante más de tres décadas era cuestionada en cuestión de horas.

El comunicador afirmó que muchas personas le recomendaron guardar silencio ante la polémica, pero decidió hacer lo contrario.

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“No me escondo, pongo la cara y vuelvo al ruedo”, escribió.

La explicación de Meluk sobre su salida

En la columna, Meluk recordó que ya había anticipado la razón de su salida de la dirección de Deportes de El Tiempo. Según explicó, la decisión obedeció a una reestructuración empresarial derivada de las dificultades económicas que enfrentan los medios de comunicación.

El periodista señaló que la medida incluyó la fusión entre Deportes EL TIEMPO y Futbolred de cara a la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Asimismo, destacó que la nueva editora del área deportiva es Jenny Gámez, profesional con quien aseguró haber trabajado durante más de dos décadas y por quien expresó respeto y admiración.

“Mi inocencia está en juego”

Uno de los apartados más fuertes del texto está relacionado con las versiones que circularon en redes sociales sobre las causas de su salida.

Meluk aseguró que enfrentará cualquier señalamiento con seriedad y que nunca ha tenido nada que ocultar.

“Lo haré porque estoy convencido de algo que ninguna de las personas que realmente me conoce ha puesto en duda jamás: mi inocencia”, manifestó.

También cuestionó lo que considera una tendencia de las redes sociales a emitir juicios sin pruebas ni derecho a la defensa.

“Fui condenado a la hoguera digital en un mundo mediático en el que no existe el debido proceso y en el que la tendencia del día pesa más que la verdad”, escribió.

Seguirá opinando sobre fútbol

Pese a la controversia, Meluk dejó claro que no piensa alejarse del periodismo deportivo. En su columna aseguró que continuará analizando y comentando la actualidad del fútbol, tal como lo ha hecho durante más de 30 años.

“Seguiré analizando, comentando y debatiendo con el mismo conocimiento, la misma imparcialidad y la misma pasión de siempre”, afirmó.

El periodista cerró su mensaje agradeciendo a quienes lo han acompañado durante este proceso y enviando un mensaje a quienes lo criticaron sin escuchar su versión de los hechos: “la vida siempre pone todo en su lugar”.

Con esta publicación, Gabriel Meluk busca poner fin a las especulaciones sobre su salida de El Tiempo y defender públicamente una trayectoria que lo convirtió en una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo colombiano.