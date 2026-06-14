Atlético Nacional se reestructura y anunció importante novedad en su plantel  

Atlético Nacional - Foto: Redes sociales del equipo el 23 de marzo del 2026

La caída en la final del fútbol colombiano, sumado a la eliminación en la fase previa de la Copa Sudamericana, costó cabezas en Atlético Nacional que ya había destituido a Diego Arias como director técnico del equipo profesional y ahora se sumó otra importante novedad.

Este domingo 14 de junio se hizo oficial la salida del argentino Gustavo Fermani, que se desempeñaba como director deportivo del cuadro antioqueño.

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Con esto, se viene una reestructuración total en Atlético Nacional que tendrá nuevo director técnico, nuevo director deportivo y seguramente nuevo norte desde el segundo semestre de 2026.

Comunicado Oficial salida de Fermani de Nacional

“Atlético Nacional informa que finaliza su etapa junto a Gustavo Fermani, quien durante los últimos dos años fue una pieza fundamental del proyecto deportivo de la institución.

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El club reconoce y agradece su labor al frente de la Dirección Deportiva. Bajo su liderazgo, 13 jugadores juveniles debutaron en el equipo profesional y, de las cinco finales disputadas, se obtuvieron cuatro títulos: dos Copas Colombia, una Liga Colombiana y una Superliga.

Asimismo, el equipo participó en la CONMEBOL Libertadores 2025 y alcanzó importantes logros en las categorías formativas, destacándose la obtención de la Copa Mitad del Mundo Sub-18 en Ecuador durante 2024.

Su gestión contribuyó al fortalecimiento de la estructura deportiva del club y al desarrollo de un proyecto alineado con los objetivos institucionales.

Atlético Nacional le desea muchos éxitos en los nuevos desafíos que emprenda.

Esta siempre será su casa.

Sebastián Arango Presidente Atlético Nacional

ATLÉTICO NACIONAL S.A.”