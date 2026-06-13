“Qué pena”, Carlos Antonio Vélez desmintió públicamente a Jesurún acerca del tema Julián Quiñones

Las declaraciones de Ramón Jesurún sobre el caso de Julián Quiñones, delantero nacido en Colombia y autor del primer gol del Mundial de 2026 con la selección de México, generaron una rápida reacción de Carlos Antonio Vélez, quien aseguró tener una versión distinta a la entregada por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Durante una entrevista en Win Sports, Jesurún se refirió a los futbolistas con doble nacionalidad que pudieron haber vestido la camiseta de la Selección Colombia, entre ellos Quiñones y Cristhian Mosquera.

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“A Julián Quiñones el técnico lo convocó. Inicialmente dijo que sí, pero después nos llamó y manifestó que prefería jugar para la selección de México. Fue una decisión personal y hay que respetarla. Lo mismo ocurrió con Cristhian Mosquera; el jugador expresó que su sueño era representar a España”, afirmó el dirigente.

Sin embargo, la versión no tardó en ser cuestionada públicamente por Carlos Antonio Vélez, uno de los periodistas más influyentes del país en temas de Selección Colombia.

La respuesta de Carlos Antonio Vélez

A través de su cuenta de X, Vélez dejó entrever que los hechos no ocurrieron exactamente como los relató Jesurún.

“Qué pena!!! Tengo una información diferente… Los Presidentes usualmente respaldan a sus técnicos y lo entiendo! Con los suyos con razón o sin ella… pero a que sea verdad hay un espacio muy grande…”, escribió el comentarista.

Aunque el periodista no entregó más detalles ni explicó cuál sería la versión que maneja sobre el proceso que llevó a Quiñones a representar a México, su mensaje abrió nuevamente el debate sobre la gestión de los jugadores elegibles para más de una selección nacional.

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En ocasiones anteriores, Vélez ha señalado que el jugador se cansó de esperar ante una promesa de convocatoria que nunca llegó.

El caso Julián Quiñones vuelve a generar controversia

El nombre de Julián Quiñones ha sido motivo de discusión en Colombia desde que inició su proceso de naturalización mexicana. El atacante, nacido en Nariño y figura durante varios años en la Liga MX, terminó inclinándose por representar al combinado azteca una vez obtuvo la ciudadanía de ese país.

Ahora, tras convertirse en el autor del primer gol de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el tema volvió a la agenda pública, especialmente después de las declaraciones de Jesurún y la posterior réplica de Vélez.

Por el momento, no existe una respuesta adicional de la Federación Colombiana de Fútbol ni del entorno del jugador sobre las afirmaciones del reconocido periodista, pero la controversia volvió a poner sobre la mesa la manera en que Colombia ha manejado algunos casos de futbolistas con posibilidad de elegir entre distintas selecciones nacionales.