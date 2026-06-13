“No era humo”, tras su paso por México, dan como un hecho la llegada de Quiñones al FPC

Luis Quiñones volvería a jugar en el fútbol colombiano, puntualmente en América de Cali, según lo reveló el reconocido periodista en cuestión de fichajes, Mariano Olsen, que señaló que el jugador tiene un preacuerdo firmado con el equipo colombiano.

“ANTICIPO. LUIS QUIÑONES firmó preacuerdo con @AmericadeCali. El extremo de 34 años llegaría en condición de libre y con contrato de 1 año. luego de jugar la temporada pasada en @Tuzos. El martes viajará a Cali para presentar exámenes médicos”, anunció en una primera publicación.

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Posteriormente, Olsen, confirmó que “NO ERA HUMO. LUIS QUIÑONES estará arribando esta noche a la ciudad de Cali para presentar exámenes médicos en @AmericadeCali”.

Incluso, publicó una foto del jugador a bordo de un avión rumbo a Colombia, según lo que reseñó.

Luis Quiñones ha jugado en México desde 2016, cuando partió desde Independiente Santa Fe, tras haber jugado previamente en Junior, Águilas Doradas, Patriotas e Itagüí en el FPC. En territorio manito, actuó para Pumas, Tigres, Lobos Buap, Toluca, Puebla y la última temporada jugó con los Tuzos de Pachuca.

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Mientras las selecciones anda en modo mundial, los clubes colombianos aprovechan para mover fichas y reforzar sus nóminas como el caso de América de Cali que tendría listo a Luis Quiñones.