“Por el color de su piel”, presidente Petro entró al debate del árbitro excluido del Mundial

El caso del árbitro somalí Omar Artan, quien quedó por fuera del Mundial de 2026 tras ser rechazado por las autoridades migratorias de Estados Unidos, llegó hasta el presidente Gustavo Petro, que se sumó al debate internacional con un mensaje publicado en su cuenta de X.

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“En un mundial de fútbol jamás se debió haber excluido una persona por el color de su piel, como al árbitro Omar Artan”, escribió el mandatario colombiano al reaccionar a una publicación que mostraba la multitudinaria bienvenida que recibió el juez en Somalia tras regresar a su país.

El mensaje de Petro surgió después de que el periodista Nahuel Lanzón compartiera imágenes de un estadio lleno para homenajear a Artan, acompañado del comentario: “Nunca vi algo así. En Somalia hoy se llenó un estadio para recibir como héroe nacional a Omar Artan, el árbitro al que Estados Unidos le negó la entrada al Mundial”.

Artan, considerado uno de los mejores árbitros del continente africano y reconocido como el mejor juez masculino de África en 2025, había sido incluido por la FIFA en la lista oficial de colegiados para la Copa del Mundo. Sin embargo, cuando llegó a Miami para incorporarse a la concentración arbitral, las autoridades estadounidenses le negaron el ingreso pese a que contaba con una visa vigente, según informó la embajada somalí. Posteriormente, la FIFA confirmó que el árbitro no podría participar en el torneo.

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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos argumentó que existían “preocupaciones relacionadas con la verificación”, aunque no entregó mayores detalles sobre la decisión. El caso generó una fuerte controversia internacional y críticas desde distintos sectores deportivos y políticos.

Tras su regreso a Mogadiscio, Artan fue recibido por miles de personas en una celebración que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El árbitro agradeció el respaldo del pueblo somalí y reconoció sentirse profundamente decepcionado por no poder cumplir el sueño de dirigir en una Copa del Mundo.

Mientras continúa la polémica, la UEFA anunció este 11 de junio que Omar Artan será el árbitro principal de la Supercopa de Europa 2026 entre el PSG y el Aston Villa, una designación interpretada por muchos como un respaldo a su trayectoria tras quedar fuera del Mundial.