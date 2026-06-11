Periodista encaró a Gianni Infantino y le preguntó si no le daba vergüenza el Mundial

Gianni Infantino defendió los precios de los boletos del Mundial 2026, mientras aficionados critican que asistir al torneo pueda convertirse en un lujo.

Gianni Infantino volvió a quedar en el centro de la conversación antes del arranque del Mundial 2026, pero esta vez no fue por una presentación oficial, un anuncio de FIFA o una foto con dirigentes políticos, sino por una pregunta directa que le hicieron en rueda de prensa y que resumió buena parte del ambiente tenso que rodea al torneo.

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En medio de su comparecencia previa al inicio de la Copa del Mundo, un periodista le preguntó al presidente de FIFA si no sentía vergüenza por las diferentes polémicas que han marcado la antesala del torneo, entre ellas los problemas migratorios, los altos precios de las entradas, las restricciones de visado y casos como el del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, a quien Estados Unidos le negó la entrada pese a que iba a participar en la competencia.

De acuerdo con The Guardian, Infantino respondió a las críticas pidiendo calma y defendiendo el papel de FIFA en un contexto que, según él, está atravesado por decisiones gubernamentales y situaciones que no dependen completamente del ente rector del fútbol. El dirigente incluso le dijo a los aficionados que debían “relajarse” ante los cuestionamientos que han venido creciendo en los últimos días.

Infantino defendió el Mundial pese a las críticas

A pocos días de que ruede la pelota, FIFA no solo está pendiente del balón, sino también de un ruido externo que no ha parado de crecer. Uno de los puntos más delicados ha sido el migratorio, especialmente porque Estados Unidos será una de las sedes principales del torneo y ha tenido restricciones que han afectado a delegaciones, periodistas, aficionados y hasta árbitros.

El caso de Omar Artan ha sido uno de los más sonados. Según reportes internacionales, el juez somalí fue retenido en Miami y posteriormente no pudo ingresar a Estados Unidos, situación que generó críticas por el contraste con el discurso de FIFA sobre un Mundial inclusivo y abierto para todos.

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Infantino, sin embargo, insistió en que FIFA no controla las decisiones migratorias de los países anfitriones y defendió la organización del torneo. Según AS, el presidente del organismo aseguró que no se arrepiente de que Estados Unidos sea uno de los países organizadores y agradeció la colaboración de los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá.

Entradas, visados y protestas: el otro partido del Mundial

Otro frente de críticas ha sido el precio de la boletería. The Guardian reportó que Infantino defendió los valores de las entradas, argumentando que FIFA debe manejar la demanda y que parte de los ingresos se destinan al desarrollo del fútbol en países con menos recursos.

Además, AP informó que FIFA habilitó paquetes de boletos con descuento para federaciones nacionales después de cuestionamientos públicos por los precios, en medio de una discusión que ha golpeado la imagen del torneo antes de su inicio.

Contra todo pronóstico, el Mundial que FIFA ha presentado como el más grande de la historia llega también con una lista larga de incomodidades fuera de la cancha. La pregunta al presidente del organismo no fue menor: puso sobre la mesa si la fiesta del fútbol puede sostener su discurso de unión cuando varios actores del torneo han enfrentado barreras para llegar, pagar o participar.

Infantino eligió defender el proyecto y pedir calma, pero la reacción deja claro que este Mundial no empezó únicamente con expectativas deportivas. También arrancó con preguntas incómodas, tensiones políticas y una presión pública que FIFA tendrá que cargar durante todo el torneo.