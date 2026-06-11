Periodista argentino vio a Shakira, no se aguantó las ganas de una foto y dejó tirada la transmisión

La presencia de Shakira para un ensayo de la inauguración del Mundial 2026 revolucionó a los presentes en el estadio Ciudad de México y provocó una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales y que tuvo como protagonista a un reconocido periodista argentino.

Se trata de Marcelo Benedetto, experimentado comunicador deportivo que se encuentra cubriendo la Copa del Mundo y que, por unos instantes, dejó de lado su labor periodística para actuar como cualquier fan de la artista barranquillera.

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Mientras realizaba una transmisión en vivo desde el escenario, Benedetto se percató de la llegada de Shakira al campo de juego para ultimar detalles de su presentación en la ceremonia de apertura.

La emoción pudo más que el profesionalismo. Al notar que la cantante estaba a pocos metros, el periodista avisó a sus compañeros que intentaría acercarse y abandonó momentáneamente el lugar desde donde estaba reportando.

Las cámaras registraron cómo caminó en dirección a la artista colombiana, atravesando la zona cercana al terreno de juego para intentar cumplir su objetivo. Tras unos segundos de incertidumbre, logró acercarse a Shakira y pedirle una selfie.

La cantante, lejos de mostrarse incómoda, respondió con amabilidad. Sonrió, posó para la fotografía y permitió que Benedetto consiguiera el recuerdo que buscaba en plena cobertura mundialista.

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Luego de obtener la imagen, el periodista regresó a la transmisión visiblemente satisfecho, celebrando ante sus compañeros la anécdota que acababa de protagonizar.

El video de Benedetto y Shakira

Las imágenes del momento no tardaron en recorrer las redes sociales. Miles de usuarios comentaron la espontánea reacción del periodista y muchos aseguraron que habrían hecho exactamente lo mismo si hubieran tenido la oportunidad de encontrarse cara a cara con la estrella colombiana.

Los comentarios estuvieron marcados por el humor y la identificación con Benedetto. Varios internautas destacaron que, por unos segundos, dejó de ser periodista para convertirse en un admirador más de Shakira.

Incluso algunos recordaron que no es la primera vez que el comunicador protagoniza una situación similar durante una gran cobertura deportiva. En años anteriores también había llamado la atención por buscar una fotografía con la cantante Dua Lipa durante un evento futbolístico internacional.

Shakira, una de las grandes figuras del Mundial

La barranquillera es una de las artistas más esperadas de la ceremonia inaugural del Mundial 2026. Su participación generó enorme expectativa desde que fue confirmada y su presencia en los ensayos previos ya está dando de qué hablar.

Esta vez, además de preparar su espectáculo para millones de espectadores alrededor del mundo, también terminó protagonizando uno de los momentos más simpáticos de la antesala del torneo, gracias al periodista Marcelo Benedetto que no quiso dejar pasar la oportunidad de llevarse una foto con una de las artistas colombianas más reconocidas del planeta.