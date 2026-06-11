¿El Faryd argentino?: Goycochea se hizo un ocho en su rol de comentarista

Sergio Goycochea, exarquero argentino, recordado por su aparición en el Mundial de Italia 90, además de su paso por Millonarios, está como comentarista en la Copa del Mundo 2026 y en el primer día dio de qué hablar.

El exfutbolista hace parte de la transmisión de DSports para Latinoamérica y estuvo en el partido inaugural en el que México derrotó 2-0 a Sudáfrica, además de estar en el acto inaugural.

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Aparte de varios comentarios en redes sociales en donde cuestionaron sus apuntes, hizo eco una intervención suya, recién lo presentaron, al complicarse de gran manera, tratando de conjugar una palabra e intentar decir que la bandera de uno de los 48 equipos flameará en lo más alto al final del Mundial.

“Dentro de 38 días exactamente, una de estas banderas flamaría, flamaria, flamaría. En lo más alto”, insistió sin encontrar el término correcto.

A más de uno le hizo recordar los apuntes de otro exarquero con rol de comentarista en Colombia como lo es Faryd Mondragón. De entrada, el estreno de Sergio Goycochea como comentarista en este Mundial ha dejado varios comentarios de los aficionados.

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