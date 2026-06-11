El primer gol del Mundial 2026 fue colombiano: Quiñones puso en ventaja a México

Algo que estaba en los planes de pocos, el primer gol del Mundial 2026 fue obra de un jugador colombiano. Sí, Julián Quiñones puso en ventaja a México en el partido inaugural ante Sudáfrica.

Sobre los 9 minutos, el atacante que en El Tri juega tirado a la banda izquierda, aprovechó un balón que le sirvió Erik Lira, tras una mala salida de los africanos y puso el 1-0.

Pese a que se naturalizó mexicano, ya que jugó muchos años en ese país, Julián Quiñones es nacido en Magüí Payán en el departamento de Nariño. Entre otras, terminó goleador de la Liga de Arabia Saudi por delante de estrellas como Cristiano Ronaldo.

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