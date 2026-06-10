¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026? Shakira encabeza el show

El Mundial 2026 tendrá por primera ocasión tres eventos de inauguración, uno por cada país anfitrión, pero, como tal, la ceremonia que iniciará la cita orbital tendrá lugar este jueves en ciudad de México en donde Shakira encabezará el show, pero también habrá más talento colombiano como el caso de J Balvin que estará acompañado de Ryan Castro.

Además de ellos, en el cartel de artistas aparecen Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, como artistas principales del evento en México. USA y Canadá tendrán sus propias estrellas.

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Hora de inauguración del Mundial 2026

El evento de este jueves está programado para iniciar 90 minutos antes del partido inaugural, es decir, a las 11:30 a.m. (Hora central de México), 12:30 p.m. (Hora de Colombia).

La cultura mexicana ocupará un lugar central a través de la música, la danza y el arte, con la participación de talentos indígenas y artistas folclóricos. Será una celebración llena de sonido, color y un profundo significado. En el Estadio Ciudad de México sonará la primera nota de un torneo que se vivirá entre Canadá, México y Estados Unidos, al unísono de una pasión compartida por el futbol que conecta a millones de personas en todo el mundo.

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La ceremonia de apertura en el Estadio de la Ciudad de México, que preparará el escenario principal 90 minutos antes del inicio del partido, reunirá a algunas de las voces latinas más conocidas en la industria de la música a nivel mundial. Entre los talentos que subirán al escenario para dar vida al Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se encuentran Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules Maná y Tyla.

México será la primera nación del torneo en inaugurar una trilogía de ceremonias de apertura que continuará en Canadá y Estados Unidos. Producidas en colaboración con Balich Wonder Studio, cada ceremonia está conectada por un hilo creativo común que reimagina el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA a través del prisma de la cultura de cada país sede. En México, este concepto cobra vida a través del intrincado y festivo arte del papel picado, un poderoso símbolo de tradición, artesanía y alegría.