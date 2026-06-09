“Es lamentable”, periodista brasileña denunció incómodo trato al entrar a USA para el Mundial 2026

La organización del Mundial de 2026 ya empezó a generar polémicas incluso antes de que ruede el balón. La periodista brasileña Karine Alves, enviada especial de la cadena Globo, relató una incómoda experiencia durante su ingreso a Estados Unidos para realizar la cobertura del torneo.

Durante una transmisión en vivo desde Nueva Jersey, la comunicadora decidió romper el protocolo y compartir públicamente el episodio que vivió durante los controles migratorios en territorio estadounidense.

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“Cuando llegué, no entendí bien, pero me pidieron que levantara mi cabello, solo que de manera brusca. Me quedé sin saber qué hacer. Hasta los zapatos fueron revisados”, contó Alves al describir el procedimiento al que fue sometida apenas aterrizó en el país.

La reportera señaló que, aunque las autoridades tienen facultades legales para realizar inspecciones a los viajeros, la forma en que se desarrolló la revisión la dejó incómoda. Además, aseguró que otras mujeres negras han reportado experiencias similares al ingresar a Estados Unidos.

Según explicó, el episodio fue puntual y no ocurrió con otras compañeras de trabajo que viajaban junto a ella, pero consideró importante visibilizar la situación debido a que no sería un caso aislado.

La denuncia de Karine Alves se suma a otras controversias registradas en los últimos días relacionadas con los controles de seguridad implementados por las autoridades estadounidenses de cara a la Copa del Mundo.

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Medios internacionales reportaron que integrantes de la selección de Senegal fueron sometidos a exhaustivas revisiones incluso antes de ingresar al aeropuerto, mientras que la delegación de Uzbekistán también habría atravesado procedimientos similares al llegar a escenarios deportivos.

A ello se agregó el caso de un árbitro somalí con visa válida para ingresar a Estados Unidos que, según los reportes, fue retenido por las autoridades migratorias y finalmente no pudo participar en el certamen.

Tras escuchar el relato de Alves, la presentadora Ana Paula Araújo lamentó la situación y afirmó que la percepción que están transmitiendo varios protagonistas es la de un ambiente poco amigable para quienes llegan a trabajar en el Mundial.

“Lo que estamos viendo es un ambiente muy poco amigable con las personas que van a trabajar en la Copa allí en Estados Unidos. Es lamentable”, señaló durante la emisión.

Mientras avanza la llegada de selecciones, árbitros, periodistas y delegaciones de todo el mundo, los estrictos controles migratorios se han convertido en uno de los primeros focos de discusión alrededor de un Mundial que todavía no ha comenzado, pero que ya está dejando controversias fuera de las canchas.