“Siempre con “noticias” falsas”, Santa Fe desmintió públicamente a un periodista

Santa Fe - Foto: Redes sociales del club el 13 de mayo del 2026

Desde Independiente Santa Fe salieron a desmentir públicamente una información dada por el periodista Felipe Sierra en el medio As y sentaron una contundente postura, señalando que no entienden “por qué siempre esta persona le quiere hacer daño a la institución con “noticias” falsas”.

Esto, después de que el referenciado comunicador saliera en un video del medio As, señalando que “Yeicar Perlaza y Kilian Toscano podrían no seguir en Independiente Santa Fe”.

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Fue directamente en la publicación del medio que llegó la respuesta Cardenal: “Lo expresado anteriormente no es verdad, carece de toda veracidad. No entendemos por qué siempre esta persona le quiere hacer daño a la institución con “noticias” falsas”.

Con esto, Santa Fe descarta de tajo una posible salida de Yeicar Perlaza y Kilian Toscano, además de tomar una postura radical ante el periodista.

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Por el momento no se ha generado ninguna replica por parte del periodista Felipe Sierra para dar peso a su información sobre la posible salida de los jugadores de los que él hizo eco.