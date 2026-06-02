“La camiseta amarilla se la pone el corrupto”: Martín de Francisco cuestionó el uso político de la camiseta de la Selección Colombia

La polémica por el uso de la camiseta de la Selección Colombia durante la reciente jornada electoral sigue generando reacciones. Esta vez fue el reconocido periodista y comentarista deportivo Martín de Francisco quien se pronunció con fuertes críticas hacia quienes utilizan símbolos patrióticos, como la camiseta amarilla del combinado nacional, para proyectar una imagen política o moral ante los ciudadanos.

El debate tomó fuerza luego de que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella apareciera públicamente vistiendo la camiseta de la Tricolor y desde su campaña se invitara a sus seguidores a acudir a las urnas utilizando la misma prenda, situación que generó cuestionamientos desde distintos sectores.

Mediante un video, Martín de Francisco aseguró que desconfía de quienes recurren a este tipo de símbolos para demostrar patriotismo.

“Es como una ostentación y también que vean lo patriota que soy poniéndome la camiseta, que vean que yo amo a Colombia y salen con un crucifijo atrás con una figura religiosa para que digan: ‘Vean que soy santo’. Pero esos que salen así, ostentando, de eso sí que hay que tener bastante cuidado y eso sí que son sospechosos”, afirmó.

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El periodista fue más allá y relacionó este comportamiento con prácticas políticas que, según él, buscan construir una imagen favorable ante la opinión pública.

“Entonces, ese es el mismo caso de la camiseta. La camiseta amarilla se la pone el corrupto. ‘Miren que yo amo a Colombia’, pero por debajo le mete las manos al bolsillo, a las alforjas y saca lo que puede y estafa al colombiano. Así actúan”, agregó.

El reclamo de Iván Cepeda

Las declaraciones de De Francisco se producen después de que el candidato Iván Cepeda cuestionara públicamente el uso de la camiseta de la Selección Colombia dentro de la campaña de Abelardo de la Espriella.

Cepeda dirigió un mensaje a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), señalando que la prenda representa a todos los colombianos y que su utilización con fines electorales podría interpretarse como un aprovechamiento político de un símbolo nacional.

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“Como se pudo constatar durante la jornada electoral, el candidato Abelardo de la Espriella y muchos de sus seguidores utilizaron la camiseta de la Selección Colombia como prenda distintiva de su campaña electoral. La Selección Colombia es de todos los colombianos”, manifestó el aspirante presidencial.

La posición de la Federación Colombiana de Fútbol

Ante la controversia, la Federación Colombiana de Fútbol recordó que en ocasiones anteriores ha advertido sobre el uso de los signos distintivos de la Selección Colombia en propaganda política o actividades comerciales no autorizadas.

Sin embargo, en un comunicado posterior aclaró que no tiene facultades legales para impedir que un ciudadano use una camiseta adquirida legalmente en puntos autorizados.

“La Federación no tiene facultad legal, al ser una entidad privada, para limitar el uso de una prenda de vestir que cualquier ciudadano colombiano o extranjero puede adquirir libremente”, señaló la entidad.

Asimismo, la FCF lamentó que la camiseta de la Selección Colombia se haya convertido en objeto de controversias electorales y pidió mantener al margen del debate político tanto a la Federación como a los deportistas y símbolos del fútbol nacional.

“La Selección Colombia es un ícono de unidad. Que la contienda electoral no la convierta en una excusa ni en un elemento más de la confrontación política”, concluyó el organismo.

La discusión se produce a pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un contexto donde la camiseta de la Selección vuelve a estar en el centro del debate público, no por cuestiones deportivas, sino por su utilización dentro del escenario político colombiano y en medio de la campaña presidencial en la que en la segunda vuelta se medirán Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.