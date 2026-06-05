Humildad que suma puntos: jugadores de selección mundialista hicieron fila para tomarse fotos con un niño mexicano

Mientras algunas figuras del fútbol suelen ser criticadas por ignorar a los aficionados, la Selección de Sudáfrica protagonizó un gesto que se robó los aplausos en México y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La historia ocurrió en Pachuca, ciudad donde los Bafana Bafana instalaron su campamento previo al inicio del Mundial de 2026. Allí, un pequeño aficionado mexicano se convirtió en el invitado más especial de la jornada luego de esperar pacientemente a los jugadores sudafricanos en las afueras de su hotel de concentración.

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Lo que ocurrió después sorprendió a todos. En lugar de limitarse a un saludo rápido, los integrantes del plantel decidieron acercarse al niño y organizarse para tomarse fotografías con él. Las imágenes muestran a los futbolistas haciendo fila para compartir unos segundos con el pequeño, quien terminó viviendo una experiencia inolvidable.

El gesto fue celebrado por aficionados mexicanos y usuarios de redes sociales, que destacaron la sencillez y cercanía de los jugadores africanos en los días previos al debut mundialista.

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Un regalo que hizo aún más especial el momento

La historia no terminó con las fotografías. De acuerdo con medios mexicanos, el niño también recibió una camiseta de la selección sudafricana como recuerdo de aquel encuentro.

El técnico belga Hugo Broos y sus dirigidos han comenzado a ganarse el cariño del público local durante su estadía en territorio mexicano, donde permanecerán durante toda la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Sudáfrica ya afina detalles para su estreno

La selección africana realizó una práctica abierta al público en el Estadio Hidalgo, aunque el resto de entrenamientos se desarrollarán bajo estrictas medidas de seguridad y a puerta cerrada, siguiendo los protocolos establecidos por la FIFA.

Sudáfrica afrontará su cuarta participación en una Copa del Mundo y tendrá una misión exigente desde el arranque, pues será rival de México en el partido inaugural del torneo.

El encuentro, programado para el 11 de junio, tendrá un ingrediente especial: será la segunda vez que ambos seleccionados se enfrenten en el juego de apertura de un Mundial. La primera ocurrió en Sudáfrica 2010, cuando el anfitrión y el combinado mexicano empataron 1-1 en Johannesburgo.

El calendario de Sudáfrica en el Mundial 2026