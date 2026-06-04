Lo que faltaba: Equipo argentino estaría interesado en Tim Payne, el jugador viral del Mundial 2026

Deportivo Riestra podría protagonizar uno de los movimientos más curiosos del mercado sudamericano. Según reportó Sudanalytics, con información de Dave Llaneda, el club argentino estaría interesado en contratar a Tim Payne, defensor neozelandés que se convirtió en uno de los nombres más virales del Mundial 2026.

Lea también: Florentino Pérez prometió a Mourinho como técnico si vuelve a ganar la presidencia del Real Madrid

Lo que faltaba. En un mercado donde muchas veces se buscan figuras por goles, títulos o rendimiento inmediato, Riestra habría puesto sus ojos en un jugador que ganó una exposición internacional inesperada gracias a las redes sociales, luego de que el influencer argentino Valentín Scarsini, conocido como ‘El Scarso’, impulsara una campaña para volverlo famoso.

De acuerdo con El País, Payne pasó de tener 4.715 seguidores en Instagram a más de 660.000 en pocos días, después de que Scarsini lo eligiera como el jugador menos conocido del Mundial y pidiera apoyo masivo para convertirlo en protagonista digital. El fenómeno fue tan fuerte que el propio futbolista agradeció públicamente el cariño recibido.

Riestra iría por el jugador que se volvió sensación en redes

La información sobre el interés de Deportivo Riestra fue difundida por Sudanalytics en X, donde se aseguró que el equipo argentino estaría interesado en contratar a Tim Payne. Por ahora, eso sí, no hay anuncio oficial del club ni del jugador, por lo que la situación debe manejarse como un reporte de mercado.

Payne, de 32 años, es defensor de la Selección de Nueva Zelanda y juega en Wellington Phoenix. AS también recogió el fenómeno viral y señaló que el jugador superó los cuatro millones de seguidores en Instagram en menos de una semana, impulsado por la campaña de ‘El Scarso’.

Le puede interesar: Modelo matemático predijo campeón del Mundial 2026 y dejó mal parado a Colombia

Contra todo pronóstico, un futbolista que era prácticamente desconocido para buena parte del público mundialista terminó convirtiéndose en una figura de conversación internacional. Y ahí es donde aparece Riestra, un club que podría aprovechar no solo el perfil deportivo del jugador, sino también la atención mediática que ahora lo rodea.

Una operación que no sería tan sencilla

Aunque el interés llama la atención, el posible fichaje no parece sencillo. Payne tiene presente en el fútbol de Nueva Zelanda y, según registros recientes de su carrera citados en medios internacionales, forma parte del Wellington Phoenix, club con el que ha tenido continuidad. The Sun también recordó que el defensor ya suma recorrido con los All Whites y llegó al Mundial como parte del plantel neozelandés.

Preocupante para Riestra sería que cualquier negociación tendría que pasar por las condiciones contractuales del jugador y por la postura de su club actual. Por ahora, no se conoce una oferta formal, una negociación avanzada ni una respuesta del entorno de Payne.

Del anonimato al mercado argentino

El caso de Tim Payne demuestra cómo las redes sociales pueden cambiar por completo la visibilidad de un futbolista. No necesariamente lo convierten en una estrella mundial dentro de la cancha, pero sí pueden poner su nombre en lugares inesperados, incluso en la agenda de clubes de otros continentes.

En medio de todo, Riestra podría estar viendo una oportunidad llamativa: un jugador mundialista, con experiencia internacional y una popularidad que explotó de un momento a otro. Eso sí, entre el interés y el fichaje todavía hay un camino largo.

Por ahora, Tim Payne sigue siendo el protagonista de una de las historias más curiosas del Mundial 2026. Pasó de ser el jugador “desconocido” elegido por un influencer a estar vinculado con Deportivo Riestra, en una novela que mezcla fútbol, redes sociales y mercado. Lo que faltaba.