Richard Ríos estaría en carpeta de un gigante italiano tras el Mundial: Benfica no lo dejaría salir barato

Richard Ríos vuelve a meterse en la conversación del mercado europeo y esta vez su nombre aparece vinculado con uno de los equipos más importantes de Italia. Según reportó Corriere dello Sport, citado por el periodista Julián Capera, el mediocampista colombiano estaría en carpeta del Napoli para el próximo mercado de verano, especialmente después de la Copa del Mundo.

Lea también: Modelo matemático predijo campeón del Mundial 2026 y dejó mal parado a Colombia

En medio de un presente en el que la Selección Colombia espera que varios de sus jugadores se valoricen aún más durante el Mundial, Ríos aparece como uno de esos nombres que pueden terminar moviendo bastante dinero si logra tener una buena actuación con la ‘Tricolor’.

Por ahora, eso sí, la información debe manejarse como un rumor de mercado. Que Napoli lo tenga en carpeta no significa que exista una oferta formal, un acuerdo con Benfica o una negociación avanzada. Lo concreto es que el colombiano vuelve a sonar en Europa y que su presente en Portugal lo mantiene bajo observación.

Napoli seguiría de cerca a Richard Ríos

De acuerdo con la información compartida por Julián Capera, Corriere dello Sport reportó que Napoli tiene a Richard Ríos en carpeta para el mercado de verano tras la Copa del Mundo. El interés tiene sentido desde lo deportivo, pues el club italiano suele mirar mediocampistas con despliegue, fuerza física, recorrido y capacidad para competir en una liga tan exigente como la Serie A.

Ríos, de 25 años, juega actualmente en Benfica, donde llegó después de su paso por Palmeiras. Según registros recientes de su carrera, el colombiano actúa como mediocampista central, también es internacional con la Selección Colombia y viene de sumar experiencia en el fútbol portugués y en competencias europeas.

Contra todo pronóstico, el antioqueño ha tenido una carrera bastante particular, pasando por el futsal, Flamengo, Guaraní, Palmeiras y Benfica, un recorrido que lo llevó a consolidarse como una de las piezas colombianas más interesantes en el exterior.

Benfica tiene margen para negociar fuerte

El gran problema para cualquier interesado es que Benfica no suele regalar a sus futbolistas. El club portugués es reconocido por comprar, potenciar y vender caro, por lo que una salida de Richard Ríos no sería sencilla si aparece un equipo como Napoli.

Le puede interesar: Lo que faltaba: Equipo argentino estaría interesado en Tim Payne, el jugador viral del Mundial 2026

Además, el contexto contractual favorece al equipo luso. Ríos figura como jugador de Benfica y con presente activo en el club portugués, por lo que cualquier movimiento tendría que pasar por una negociación formal y una cifra importante.

Preocupante para Napoli sería esperar demasiado si el colombiano tiene un buen Mundial. En este tipo de torneos, un par de partidos destacados pueden elevar el precio de un jugador, atraer más interesados y convertir una operación manejable en una subasta.

El Mundial puede cambiarlo todo

La Copa del Mundo será una vitrina determinante para varios futbolistas de la Selección Colombia y Richard Ríos no es la excepción. Si el mediocampista logra destacarse, su nombre podría tomar todavía más fuerza en el mercado europeo, especialmente en clubes que buscan jugadores con recorrido físico, agresividad competitiva y capacidad para sostener la mitad de la cancha.

Eso sí, también hay que tener calma. El mercado está lleno de nombres en carpeta, seguimientos y consultas que no siempre terminan en oferta. Por ahora, el caso de Ríos y Napoli está en ese terreno: interés reportado, expectativa y una posible novela que dependerá mucho de lo que pase después del Mundial.

En medio de todo, el colombiano vuelve a demostrar que ya está instalado en una conversación grande. Pasó de ser una revelación en Brasil a fichar por Benfica y ahora su nombre aparece vinculado con Napoli. Se espera que las próximas semanas aclaren si el interés italiano avanza o si queda como uno más de esos rumores que calientan el mercado, pero no terminan en fichaje.