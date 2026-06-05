FIFA prohibió las vuvuzelas para el Mundial 2026 y los hinchas deberán dejarlas en casa

El Mundial 2026 todavía no empieza y la FIFA ya dejó claro que habrá reglas bastante estrictas para los hinchas que quieran ingresar a los estadios de Estados Unidos, México y Canadá. Una de las medidas que más llamó la atención fue la prohibición de las vuvuzelas, ese instrumento que se volvió famoso en Sudáfrica 2010 y que, para muchos, terminó siendo tan recordado como varios partidos de aquel torneo.

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Lo que faltaba. Después de años en los que las vuvuzelas quedaron asociadas al ambiente mundialista, al ruido constante y a una forma muy particular de vivir el fútbol desde la tribuna, la FIFA decidió incluirlas dentro de los objetos que no podrán ingresar a los escenarios del próximo Mundial.

De acuerdo con The Sun, FIFA prohibirá instrumentos de ruido como vuvuzelas, silbatos y bocinas de aire en los estadios del Mundial 2026. El mismo reporte señala que quienes intenten entrar con este tipo de elementos podrían ser rechazados en los accesos.

Las vuvuzelas no estarán permitidas en los estadios

La medida hace parte de una lista más amplia de objetos prohibidos para los partidos del Mundial. Según The Sun, además de las vuvuzelas, también habrá restricciones para bolsos que no sean transparentes, fuegos artificiales, botellas, latas, comida externa, sombrillas, sillas plegables y cigarrillos electrónicos.

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Times of India también reportó que las vuvuzelas y los apuntadores láser estarán prohibidos, en una decisión que busca controlar mejor el ambiente dentro de los estadios y evitar distracciones o riesgos para jugadores y aficionados.

Preocupante para los hinchas más ruidosos es que esta vez no habrá mucho margen para improvisar. El Mundial tendrá un esquema de seguridad exigente y los organizadores parecen decididos a controlar desde el tipo de bolso que se puede llevar hasta los elementos que puedan afectar el desarrollo del espectáculo.

El recuerdo de Sudáfrica 2010

Las vuvuzelas quedaron marcadas en la memoria del fútbol mundial durante Sudáfrica 2010. En aquel torneo, el sonido permanente de estos instrumentos se volvió una característica de cada partido. Para algunos fue una expresión cultural y una muestra del ambiente local; para otros, un ruido insoportable que complicaba transmisiones, concentración de jugadores y experiencia de los espectadores.

Contra todo pronóstico, aquel zumbido terminó siendo uno de los símbolos del Mundial. Incluso personas que no recuerdan todos los resultados de Sudáfrica 2010 suelen asociar ese torneo con el sonido de las vuvuzelas en los estadios.

Sin embargo, para 2026 el panorama será diferente. FIFA parece apuntar a un ambiente más controlado, especialmente en una Copa del Mundo que tendrá sedes en tres países y una cantidad enorme de partidos, hinchas y desplazamientos.

Una regla más dentro de un Mundial gigante

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, lo que implica un operativo logístico enorme. En ese contexto, las reglas de ingreso no son un detalle menor, porque los estadios recibirán aficionados de todo el mundo y cualquier elemento que pueda generar incomodidad, riesgo o problemas de seguridad termina bajo revisión.

Eso sí, la prohibición también abre debate. Para algunos hinchas, limitar instrumentos como las vuvuzelas puede ayudar a mejorar la experiencia dentro del estadio. Para otros, este tipo de medidas le quitan espontaneidad al ambiente futbolero y dejan la tribuna cada vez más regulada.

En medio de todo, la instrucción parece clara: quienes viajen al Mundial 2026 deberán revisar muy bien qué pueden llevar al estadio y qué no. Las camisetas, banderas permitidas y la voz seguirán siendo bienvenidas. Las vuvuzelas, en cambio, tendrán que quedarse fuera.