“Bodegueros a sueldo”, Carlos Antonio Vélez sobre quienes reprochan a James Rodríguez por tema Antonella

Carlos Antonio Vélez sí que sorprendió a propios y extraños con su postura atípica de salir a defender a James Rodríguez – cuando él ha sido su mayor detractor por años, pero al ser una cuestión política afín a su gusto, cambió de postura – sentenciando que está mal interpretando y dolosamente exagerando el video en el que muchos aficionados le reprochan la actitud frente al presidente Gustavo Petro y su hija Antonella.

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Todo se dio tras las múltiples críticas que ha recibido la Tricolor por actitudes en el evento en el que el gobierno les hizo entrega del pabellón nacional y el desplante de James Rodríguez a la hija del presidente, situación que ha generado gran rechazo de miles de aficionados.

Según Vélez, él sí tiene motivos para cuestionarlo, pero en lo futbolístico, pero sobre lo sucedido con Antonella Petro señaló que quieren inventarle algo que para él está mal interpretado.

Además, sentenció que no es motivo para reprocharlo, pero que es una injusticia y un atropello de quienes lo cuestionan por esto porque son bodegueros a sueldo, según él.

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“Tengo cómo cuestionar a James desde lo futbolístico y con muchos argumentos demostrables lo que no significa que deba plegarme a lo q quieran inventarle por un hecho, a mi juicio, mal interpretando y dolosamente exagerando. No veo razón, por lo de ayer, para masacrarlo como lo están haciendo los bodegueros a sueldo... le seguiré cuestionando lo q haga mal con relación al fútbol, pero no me sumaré jamás a la injusticia ni al atropello... sigan participando!”, fue su sentencia más reciente.

Posterior a esto, añadió: “He leído y escuchado tanta mala leche contra la @FCFSeleccionCol por razones que no tienen nada q ver con lo futbolístico q como nunca quiero que le vaya MUY PERO MUY BIEN y que llegue muy lejos! Por el fútbol q juega admite todos los cuestionamientos y los he realizado de manera vehemente cada vez q juega a nada, pero esto q está pasando rebasa todos los límites de la sensatez y la razón. Un “psicosocial” no puede estar por encima de la valoración de una representación deportiva del País”.

Del lado de James Rodríguez, así luce Carlos Antonio Vélez en el debate que se armó en el país por su desplante a Antonella Petro, lo que ha generado miles de criticas de aficionaos al jugador y a toda la Selección Colombia en general.