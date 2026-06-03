Modelo matemático predijo campeón del Mundial 2026 y dejó mal parado a Colombia

Un total de 48 selecciones disputarán, por primera vez en la historia del evento, la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se realizará, también por primera vez, en tres países. Foto: Adidas / FIFA.

El Mundial 2026 todavía no empieza y ya hay una predicción que empezó a mover la conversación entre los hinchas. Joachim Klement, economista alemán que se hizo conocido por acertar los campeones de los últimos tres Mundiales, volvió a publicar su modelo matemático y lanzó un pronóstico que dejó a más de uno sorprendido: Países Bajos sería el campeón del mundo.

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Lo que faltaba. En medio de una Copa del Mundo que tendrá a gigantes como Argentina, Brasil, Francia, España, Inglaterra y Portugal entre los grandes candidatos, el modelo de Klement se fue por un camino distinto y puso a la ‘Naranja Mecánica’ como la gran ganadora del torneo, venciendo a Portugal en la final.

De acuerdo con AS, Klement acertó los campeones de 2014, 2018 y 2022, cuando su modelo dio como ganadores a Alemania, Francia y Argentina, respectivamente. Para 2026, el economista proyecta una final entre Países Bajos y Portugal, con triunfo neerlandés en el partido decisivo que se jugará en Nueva York el 19 de julio.

Colombia no saldría bien librada en el modelo

Según la publicación compartida por Diario Olé, el modelo contempla variables como el PIB per cápita, el tamaño de la población, el peso del fútbol en la sociedad, el ranking FIFA y un componente aleatorio. En ese escenario, la Selección Colombia no tendría un camino largo en el Mundial, pues caería ante Croacia en dieciseisavos de final.

Preocupante para los hinchas de la ‘Tricolor’, porque el equipo de Néstor Lorenzo llega con expectativa y con una generación que ilusiona, pero este pronóstico lo deja fuera muy temprano. Eso sí, hay que decirlo claro: esto no deja de ser un modelo estadístico y no una sentencia futbolística.

De hecho, MarketWatch explicó que Klement ha insistido en que su ejercicio nació como una especie de sátira sobre lo poco confiables que pueden ser algunos modelos económicos, aunque terminó llamando la atención porque acertó los últimos tres campeones del mundo. Incluso, el propio economista advirtió que nadie debería apostar dinero tomando su modelo como una verdad absoluta.

Brasil y Argentina tampoco tendrían un camino sencillo

La predicción también dejó varios golpes fuertes para Sudamérica. Según AS, una de las grandes sorpresas del modelo sería la eliminación de Brasil ante Japón en octavos de final, mientras que Argentina, vigente campeona del mundo, llegaría hasta cuartos de final antes de caer frente a Portugal.

Diario Olé también destacó que las semifinales serían completamente europeas, con Portugal eliminando a Inglaterra y Países Bajos venciendo a España. En otras palabras, según este modelo, el Mundial terminaría convertido en un dominio total del fútbol europeo.

Contra todo pronóstico, Klement no pone como campeona a ninguna de las selecciones que suelen aparecer como favoritas principales en las casas de apuestas. MarketWatch señaló que Países Bajos aparece por detrás de España, Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Portugal y Alemania en varios mercados, por lo que la predicción va contra la corriente.

Un pronóstico para debatir, no para sufrir

El atractivo de este tipo de modelos está en la conversación que generan. A los hinchas les encanta discutir predicciones, cruzar posibles llaves, imaginar batacazos y pensar si esta vez la estadística puede volver a pegarle al campeón.

Pero el fútbol, por fortuna, todavía no se juega en una hoja de cálculo. Lesiones, estados de forma, expulsiones, penales, errores arbitrales, días inspirados y hasta el peso emocional de un partido pueden cambiar cualquier camino.

Por ahora, el modelo de Joachim Klement deja a Países Bajos como campeón, a Portugal como finalista y a Colombia fuera en dieciseisavos. Una predicción que ya empezó a dar de qué hablar, pero que la ‘Tricolor’ tendrá que encargarse de romper en la cancha.