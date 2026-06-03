Marino Hinestroza no convenció en Vasco y ya le estarían buscando nuevo equipo

El paso de Marino Hinestroza por Vasco da Gama podría terminar mucho más rápido de lo esperado. El extremo colombiano, que llegó al equipo brasileño en enero de 2026 después de elegir esta opción por encima de Boca Juniors, no habría logrado convencer ni a la directiva ni a la hinchada durante sus primeros meses en el club.

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De acuerdo con el portal brasileño Jogo Vivo, tanto los representantes del jugador como Vasco da Gama estarían buscando la posibilidad de negociarlo con otro equipo, debido al bajo rendimiento que ha mostrado desde su llegada al fútbol de Brasil.

El caso no es menor, sobre todo porque Hinestroza fue una de las apuestas importantes del club en el mercado. Según el mismo medio, el extremo colombiano de 23 años le costó a Vasco cerca de 5 millones de dólares, equivalentes a unos R$30 millones en ese momento, una cifra que aumentó la expectativa sobre lo que podía aportar en la cancha.

Sin embargo, el rendimiento no habría sido el esperado y el colombiano ya estaría en una posición incómoda dentro del club.

Hinestroza fue señalado por hinchas de Vasco

Uno de los episodios más tensos ocurrió después de la derrota 0-3 ante Bragantino, cuando barras de Vasco da Gama realizaron una protesta en el CT Moacyr Barbosa. De acuerdo con Jogo Vivo, Hinestroza fue uno de los principales blancos de los reclamos de los aficionados.

El medio brasileño señaló que el colombiano fue acorralado por hinchas cuando se subía a su vehículo y fue encarado por el mal momento que atraviesa el equipo. Eso sí, hay un detalle importante: en ese partido, el extremo no estuvo convocado.

Aun así, la molestia de la hinchada terminó alcanzándolo, en medio de un ambiente bastante pesado para el club y para varios jugadores del plantel. Lo que faltaba para Hinestroza era quedar en el centro de las críticas pese a no haber tenido participación en ese encuentro.

La lesión y las fotos en Colombia aumentaron el ruido

La situación tomó otro rumbo después del último partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en el que Vasco da Gama venció 3-0 a Barracas Central y consiguió su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Hinestroza tampoco estuvo en ese compromiso, según la información conocida, por una lesión. No obstante, Jogo Vivo puso la lupa sobre un detalle que generó aún más comentarios: mientras el club habría informado que el jugador estaba recibiendo tratamiento intensivo junto al departamento médico, el propio futbolista publicó imágenes en Colombia a través de su cuenta personal de Instagram.

“Vale destacar que, según la nota oficial del Vasco, el jugador estaba recibiendo tratamiento intensivo junto al DESP. Sin embargo, a través de su Instagram personal, Marino publicó fotos en Colombia”, señaló el medio brasileño.

Este punto debe leerse con cuidado. No hay una confirmación oficial de que el jugador haya incumplido alguna obligación médica o contractual, pero la diferencia entre la versión del club y las publicaciones del futbolista abrió una nueva discusión alrededor de su presente.

Vasco buscaría una salida para el colombiano

Por ahora, la información que llega desde Brasil apunta a que Vasco y el entorno de Marino Hinestroza estarían buscando una salida que permita ubicarlo en otro equipo. La operación, de concretarse, cerraría una etapa bastante corta y complicada para el jugador colombiano en el club carioca.

El panorama no parece sencillo. Hinestroza llegó como una inversión importante, pero entre el bajo rendimiento, la presión de la hinchada y las dudas alrededor de su situación física, su continuidad quedó bastante comprometida.

Para el colombiano, una eventual salida podría representar la oportunidad de recuperar confianza en otro equipo y dejar atrás un paso que, hasta ahora, no ha terminado de arrancar. Para Vasco, en cambio, sería reconocer que una apuesta fuerte del mercado no salió como se esperaba.

Por ahora, Marino Hinestroza sigue siendo jugador de Vasco da Gama, pero su futuro ya estaría en discusión. Y en un club con tanta presión como el brasileño, cuando la hinchada pierde la paciencia y la directiva empieza a buscar opciones, el margen de espera suele ser mínimo.