No solo a Nacional le dieron ‘candela’: a hincha de Junior le activaron una bengala en la cabeza

La hinchada de Junior de Barranquilla siempre ha dado para todo y en esta dejó un gran susto en el que a un aficionado le activaron una bengala en la cabeza en el estadio Romelio Martínez en el juego de ida de la final del fútbol colombiano ante Atlético Nacional.

En lo deportivo, el cuadro Tiburón se impuso 3-0 con dos anotaciones de Luis Fernando Muriel y Bryan Castrillón.

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Dentro de varias situaciones curiosas que se dieron en el estadio, una que se viralizó se dio en la tribuna al momento de la salida de los equipos al terreno de juego.

Los hinchas locales decidieron usar bengalas para crear un show visual, sin embargo, no todos lo disfrutaron en el escenario deportivo.

Al momento de activar las bengalas, un hincha la encendió apuntando a la cabeza de otro aficionado al que impactó en la parte trasera, hecho que lo dejó bastante adolorido.

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Por fortuna no pasó de un mal susto y tras unos instantes de sobarse, el aficionado reseñó que no lo había quemado, solo fue el impacto y el golpe que recibió por el mismo.