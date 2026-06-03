“Agüita pa’ mi gente”, hinchas de Junior fueron lavados tras gol de penal de Muriel

La hinchada de Junior de Barranquilla siempre ha dado para todo y en esta oportunidad incluyó baño obligado para muchos de los asistentes al estadio Romelio Martínez en el juego de ida de la final del fútbol colombiano ante Atlético Nacional.

En lo deportivo, el cuadro Tiburón se impuso 3-0 con dos anotaciones de Luis Fernando Muriel y Bryan Castrillón.

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Dentro de varias situaciones curiosas que se dieron en el estadio, una que se viralizó se dio tras el tercer tanto que convirtió Muriel desde el punto penal. Apenas el balón ingresó, un hombre tiró al aire toda el agua que había dentro de una heladera y lavó a todos los que estaban abajo suyo.

Obviamente la situación no cayó muy bien entre los mojados que de inmediato voltearon a mirar para reprochar el hecho.

Además, aparecieron comentarios incluso de quienes fueron mojados, señalando que estaba helada esa agua: “Jajaja, fui una de las afectadas 🥲 lo helada que estaba”.

Con buena onda y hasta con baño gratis para muchos se efectuó el juego de ida en Barranquilla en donde Junior sacó ventaja, pese a algunos incidentes en las tribunas entre barristas.