“¿Ya nos volvimos Venezuela?”, a Colombia le pusieron la bandera equivocada en una de las transmisiones

La despedida de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026 dejó goles, emociones, homenajes… y también un blooper que terminó robándose parte de la conversación en redes sociales.

Mientras la Tricolor vencía 3-1 a Costa Rica en El Campín, en la transmisión de Gol Caracol ocurrió un error que no pasó desapercibido para los televidentes. Al momento de anunciar las sustituciones, en la gráfica donde aparecían los nombres de los jugadores, la producción mostró la bandera de Venezuela en lugar de la de Colombia.

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Lo que debía ser un simple cambio terminó convirtiéndose en material infinito para memes, burlas y comentarios. En cuestión de minutos, las capturas de pantalla comenzaron a circular en X, donde muchos reaccionaron entre la risa y la incredulidad.

“¿Ya nos volvimos Venezuela?”, “Malditos medios hegemónicos nos quitaron la soberanía”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes.

La equivocación ocurrió justo en una noche especial para la Selección Colombia, que disputó su último compromiso oficial en territorio nacional antes de viajar a Norteamérica para afrontar el Mundial 2026.

En lo futbolístico, el equipo de Néstor Lorenzo derrotó 3-1 a Costa Rica con anotaciones de Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez. Además, David Ospina sumó su aparición número 131 con la camiseta de la Selección, ampliando su récord como el jugador con más partidos disputados con la Tricolor.

Sin embargo, por unos segundos, en la televisión parecía que nuestros jugadores estaban protagonizando un cambio de la selección venezolana.

La Selección seguirá unos días más en Colombia antes de viajar a San Diego para continuar su preparación mundialista. Eso sí, después de este episodio, más de uno espera que en el próximo partido revisen dos veces las banderas antes de salir al aire. 😅